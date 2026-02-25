A che ora inizia Sanremo 2026 oggi? Si finisce prima di ieri: gli orari della seconda serata
SECONDA SERATA, GLI ORARI DELLA DIRETTA
Anche per la seconda serata del 25 febbraio, la Rai trasmette gratuitamente il Festival di Sanremo dalle 20:40 di oggi: l'evento, come di consueto, si può vedere sul primo canale, Rai 1, o su Raiplay, app disponibile tramite app e sito.
I primi ad esibirsi saranno i quattro cantanti delle Nuove Proposte, divisi in due semifinali: dopo l'annuncio dei qualificati alla finale, che si svolgerà giovedì 26 febbraio, via ai quindici Campioni scelti per la serata odierna.
Rispetto alla prima serata la diretta sulla Rai finirà prima del previsto, poco dopo l'una di notte. L'ultimo cantante, però, si esibirà intorno a mezzanotte e mezza.
A CHE ORA SI ESIBISCE IL PRIMO CAMPIONE?
Il primo tra i quindici Campioni della prima serata si esibirà poco prima delle 21:30, ovvero dopo le due semifinali delle Nuove Proposte.
I restanti quattordici cantanti saliranno sul palco dell'Ariston nelle tre ore successive, mentre gli altri quindici faranno parte della terza serata del Festival prevista domani.
A CHE ORA SI ESIBISCE L'ULTIMO CAMPIONE?
Intorno a mezzanotte e mezza ci sarà l'esibizione del 15esimo e ultimo cantante della categoria Campioni.
Al termine dell'esibizione verrà annunciata la classifica provvisoria della seconda serata, creata secondo la Giuria delle Radio e del Televoto da casa, svelando solo le 5 prime canzoni in testa alla classifica, senza mostrare la posizione di ognuna.
In questa non ci saranno ovviamente gli artisti che si esibiranno il 26 febbraio, ma solamente quelli che hanno avuto modo di salire sul palco sia il 24 che il 25.
SCALETTA E ORARI DEI 15 CAMPIONII Campioni previsti oggi sono stati annunciati in mattinata, mentre scaletta e orari verranno precisati nel pomeriggio.
- Bambole di pezza
- Chiello
- Dargen D'Amico
- Ditonellapiaga
- Elettra Lamborghini
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Fedez e Masini
- Fulminacci
- J-Ax
- Lda e Aka7even
- Levante
- Nayt
- Patty Pravo
- Tommaso Paradiso
