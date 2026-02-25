Intorno a mezzanotte e mezza ci sarà l'esibizione del 15esimo e ultimo cantante della categoria Campioni.

Al termine dell'esibizione verrà annunciata la classifica provvisoria della seconda serata, creata secondo la Giuria delle Radio e del Televoto da casa, svelando solo le 5 prime canzoni in testa alla classifica, senza mostrare la posizione di ognuna.

In questa non ci saranno ovviamente gli artisti che si esibiranno il 26 febbraio, ma solamente quelli che hanno avuto modo di salire sul palco sia il 24 che il 25.