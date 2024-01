A che ora finisce il calciomercato l'ultimo giorno di trattative in Serie A e in Serie B

Dopo lo stop del calciomercato le squadre italiane potranno solamente cedere nei mercati ancora aperti o acquistare svincolati.

Tra infortuni e vari problemi, nel calciomercato di gennaio 2024 hanno acquistato diversi nuovi innesti. Una novità rispetto al passato, con operazioni comunque arrivate per la maggior parte in prestito senza grossi investimenti da parte delle big di Serie A.

Per le squadre di A e di B, grandi e piccole, ultimi colpi di mercato in vista della chiusura del calciomercato fissata all'1 febbraio. Dopo questa data i club potranno cedere solamente verso i mercati ancora aperti o al massimo puntare sugli svincolati senza squadra.

Ma fino a che ora è aperto il mercato in entrata per i club di A, B e C?