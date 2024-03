Venezuela contro ltalia, come gioca la Nazionale sudamericana: tanti ex Serie A e crescita per puntare i Mondiali

La prima amichevole di marzo vede l'Italia affrontare il Venezuela, una squadra che giocherà la Copa America e corre verso i Mondiali 2026.

Doppio scontro amichevole negli Stati Uniti per l'Italia di Spalletti. A meno di tre mesi dall'esordio in Germania, nel torneo di Euro 2024, la formazione azzurra scende in campo per i test contro Venezuela ed Ecuador, rappresentative sudamericane che al pari dell'Italia in estate saranno impegnate nel miglior torneo delle Americhe. Parliamo ovviamente della Copa America a cui partecipano tutti i team sudamericani.

Qualificate di consueto senza bisogno di qualificazioni (tutt i team sudamericani partecipano edizione dopo edizione) Ecuador e Venezuela affrontano l'Italia per testare la propria forza in vista degli impegni estivi, che vedranno entrambe dietro alla favorita Argentina, ma anche alle spalle di Brasile e Uruguay.

Alle 22:00 del 21 marzo, in quel di Fort Lauderdale (Florida), l'Italia affronta la sua prima gara statunitense, ovvero quella contro il Venezuela.