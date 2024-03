Il Velez ha sospeso quattro giocatori denunciati per violenza sessuale: fuori dalla squadra

In attesa del processo ai quattro giocatori, il Velez li ha sospesi in via preventiva: il fatto sarebbe accaduto durante la trasferta a Tucuman.

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín sono stati sospesi dal Velez dopo l'accusa di violenza sessuale nei loro confronti, presentata da una giovane donna. Il fatto sarebbe accaduto il 3 marzo, a margine della trasferta del El Fortin a Tucuman, per giocare la Coppa d'Argentina contro il locale Atletico. In attesa del processo e di nuove informazioni su quanto successo a Tucuman il 3 marzo, il Velez ha scelto di allontanare i quattro giocatori dalla propria squadra. "Nel quadro del protocollo d'azione nei casi di violenza di genere dell'istituzione, si segnala che è stato deciso di rimuovere in modo preventivo dalla squadra di professionisti i giocatori menzionati nella denuncia, Sebastiàn Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Ignacio Florentàn" il comunicato del club argentino. "Siamo completamente a disposizione della Giustizia e del denunciante". L'articolo prosegue qui sotto