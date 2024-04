Stop alla partita di Serie B a pochi minuti dal termine: necessario l'intervento dei sanitari durante Spezia-Ascoli.

Spezia-Ascoli, partita valida per il 31esimo turno di Serie B, è stata interrotta a pochi minuti dalla fine per il malore accusato da un tifoso sugli spalti. Al Picco l'arbitro Sozza ha optato per fermare la gara sul risultato di 2-1 per i padroni di casa, così da permettere i soccorsi.

Sono stati gli stessi giocatori dello Spezia a segnalare all'arbitro Sozza il problema sugli spalti, segnalando così l'accaduto all'arbitro Sozza.

Nikolaou, capitano dello Spezia, ha scavalcato il muro di divisione tra campo e spalti per sincerarsi delle condizioni di un uomo. I sanitari si sono recati in curva per effettuare un massaggio cardiaco all'uomo colpito dal malore, pochi minuti prima dello stop del match.