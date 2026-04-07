Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, pagelle e tabellino: Diaz e Kane letali, Neuer non basta a fermare Mbappé

Il Bayern Monaco fa girare la testa anche al Real Madrid, prendendosi la vittoria nella partita d'andata dei quarti. Un goal per tempo hanno permesso ai calciatori di Kompany di conquistare un buon vantaggio in vista del ritorno previsto al Bernabeu mercoledì prossimo, che deciderà chi approderà in semifinale per affrontare la vincente tra PSG e Liverpool. In Spagna finisce 2-1, con Mbappé, migliore dei suoi, che ha ridato speranza al 74' in vista della seconda gara.

La gara del Bernabeu è stata divertente e ha messo in chiaro ancora una volta come il Bayern Monaco sia la squadra favorita per la conquista della Champions il prossimo 30 maggio. Non solo devastante in attacco, ma anche capace di far sfruttare quelle stesse potenzialità offensive in virtù di uno dei migliori portieri della storia del calcio: Neuer. Nella prima parte di gara, infatti, il tedesco è stato decisivo nel dire di no a Mbappé e Vinicius, rappresentando il solito muro difficilmente valicabile. Ripetendosi comunque anche nella ripresa.

Dopo diversi tentativi infruttuosi, il Real Madrid ha cominciato a perdere fiducia, sbagliando qualche pallone di troppo. Guai a farlo contro il Bayern 25/26, che non ci ha messo molto a punire i padroni di casa: un passaggio di Vinicius intercettato da Olise, anche se non volontariamente, ha permesso agli ospiti di far partire il contropiede, con Gnabry che ha verticalizzato per Diaz, abile a battere Lunin al minuto 41.

Sotto di una rete, il Real Madrid è uscito dal tunnel degli spogliatoi deciso a rimettere in carreggiata la partita. Peccato che dopo una manciata di secondi Carreras si sia fatto rubare la sfera di Pavlovic: altro contropiede, con il solito Olise che dalla fascia sinistra ha messo in mezzo per la conclusione di prima di Kane. Da fuori area tra l'altro, non proprio la sua specialità.

Il Real Madrid si è fatto da male da solo a più riprese durante le partita, tanto che anche prima delle due reti aveva rischiato grosso con un retropassaggio di Pitarch, su cui Gnabry non era stato abbastanza pronto per battere Lunin. Se vorrà ribaltare la gara a Monaco di Baviera non potrà sbagliare nulla in difesa e dovà essere più forte di un Neuer praticamente insuperabile al Santiago Bernabeu. Più facile a dirsi che a farsi.

Il Bayern è comunque perforabile, soprattutto se i suoi difensori perdono di vista uno come Mbappé in maniera continua, come capitato durante il match: il francese ha riaperto la gara e dunque la qualificazione segnando a due passi da Neuer (che ha comunque deviato la sfera), dopo essere scappato ad un Upamecano. Il quale non è stato per nulla all'altezza del resto della squadra, alla pari del compagno di reparto Tah.