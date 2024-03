Cagliari, razzismo nel calcio a 5. Allenatore esonerato: "Chiedo scusa, ma non capisco perché mi ha provocato"

Villacidrese-Cagliari, mister Congiu si è rivolto con una frase razzista a Rocha: "Esploso nel modo più sbagliato, ma il razzismo lo combatto".

Nella settimana che ha portato all'assoluzione di Francesco Acerbi relativamente a quanto accaduto con Juan Jesus, arriva un esonero per razzismo. Siamo a Cagliari e in particolare nella Serie C di Calcio a 5, dove mister Andrea Congiu è stato allontanato dall'incarico di allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal.

Congiu paga gli insulti nei confronti del giocatore del Villacidro, Sergio Rocha. Immediato l'esonero di Congiu da parte del CUS Cagliari, società che si è scusata prontamente con il giocatore avversario militante nel team del Sud Sardegna:

"La società si scusa profondamente con il calciatore e con la dirigenza della Villacidrese Calcio per l’accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi rispetto a questo comportamento di inaudita gravità da parte di un suo tesserato" la nota del Cus Cagliari dopo quanto accaduto nei confronti di Rocha.