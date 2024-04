Monza-Napoli 2-4, cronaca, tabellino e voti: rimonta di fuoco nella ripresa, riscatto per Osimhen e compagni

Sotto per il goal di Djuric nel primo tempo, il Napoli è riuscito a pareggiare con Osimhen e nel giro di pochi minuti trovare altri due reti.

Se il Napoli avesse giocato il campionato come tra il 55' e il 61', probabilmente sarebbe bei primi posti di Serie A. La squadra di Calzona sbanca Monza per 4-2 grazie all'incredibile periodo di sette minuti nella ripresa, ribaltando la partita dell'U-Power Stadium dopo il goal subito nel primo tempo.

Sotto per il goal di Djuric, il Napoli - che aveva inizialmente puntato su Ngone e non su Politano - ha continuato a premere per tutto il primo tempo e l'inizio della ripresa, trovando il goal del pareggio con Osimhen da cui è nato il successo esterno dei partenopei.

Con la fiducia del pareggio in tasca, il Napoli non ha avuto più problemi, trovando il goal del vantaggio con la grande girata di Politano, per poi provare chiudere in fretta e furia la partita con la rete di Zielinski; riaperta da Colpani qualche istante dopo. Non abbastanza per il Monza.

Un tris che riporta il Napoli in corsa per il quinto posto; un piazzamento che potrebbe valere la Champions League a seconda del ranking UEFA finale dell'Italia a maggio 2024.