Monza-Milan è la vittoria degli ex: Maldini, Colombo e Pessina firmano il k.o di Pioli

Una sconfitta contro il Monza al sapore di ex. Daniel Maldini quasi sempre decisivo nelle partite contro il Milan.

Una vittoria importante in chiave europa per il Monza, ma i brianzoli non sono gli unici a festeggiare al cospetto del risultato maturato all'U-Power Stadium. Si tratta di punti importanti, in questo caso persi, per Inter e Juventus, rispettivamente al primo e al secondo posto davanti al Milan, ancora in terza posizione dopo il 4-2 subito alla corte di Palladino.

Un successo nel Derby regionale che il Monza ottiene in larga parte grazie a giocatori passati con alterne fortune sotto la maglia Del Diavolo. Al Milan, infatti, sono transitati Colombo, Maldini e Pessina, tutti protagonisti nella sfida del 18 febbraio.

A completare il quadro dei protagonisti (senzaa un passato rossonero) anche Mota Carvalho, aiutato da un Thiaw decisamente deludente al rientro da titolare, e Bondo, al primo goal in Serie A.