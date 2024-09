Lazio-Roma dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni del Derby Primavera

Derby capitolino a Roma tra biancocelesti e giallorossi: dove guardare la partita Primavera in diretta tv e streaming oggi.

Che sia femminile, giovanile o della Serie A maschile, il Derby tra Lazio e Roma è sempre il Derby. Oggi biancocelesti e giallorossi si affrontano per il Campionato Primavera, che vede i giallorossi guidati da Falsini in testa al torneo con tre vittorie su tre.

La squadra di Sanderra, allenatore della Lazio, ha invece ottenuto due vittorie ed un pareggio che potrebbero spingerla in testa alla graduatoria in caso di vittoria nel Derby. Stracittadina che vale tantissimo già in questi ultimi giorni di estate, in attesa di vedere all'opera la Serie A maschile e femminile nello stesso incontro.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv e streaming gratis oggi? Il Derby Primavera è visibile in chiaro nel pomeriggio, a partire dalle 17:30.