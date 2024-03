Inter fuori dalla Champions, Inzaghi vive il momento più duro: "Non siamo abituati a perdere"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della gara persa contro l'Atletico che ha estromesso il team italiano dalla Champions.

L'Inter è l'ultima italiana ad uscire dalla Champions League 2023/2024. Dopo la retrocessione del Milan in Europa League e i k.o di Napoli e Lazio negli ottavi, nella stessa fase è caduta anche la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, fuori ai rigori contro l'Atletico Madrid.

Dopo la vittoria per 1-0 di San Siro, l'Inter ha avuto buone occasioni di vincere a Madrid, cadendo però in rimonta e subendo così l'eliminazione dal massimo torneo. L'ex Cholo Simeone vola ai quarti dopo una lotteria dei rigori con tre errori da parte di Lautaro, Alexis e Klaassen.

"C'è delusione per tutta la famiglia Inter, ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi di questo percorso" le parole di Simone Inzaghi a Prime Video dopo il k.o del Civitas Metropolitano. "Non abbiamo mai perso, oggi dovevamo fare meglio ma non si molla di un centimetro".