lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images
Andrea Ajello

Inter-Bologna 3-1, pagelle e tabellino: prova totale per Lautaro, Zielinski è rinato, Thuram in crescita, Ravaglia evita la goleada

Prova di forza dei nerazzurri che dominano a San Siro e battono per 3-1 il Bologna: la squadra di Chivu risponde ai successi di Milan e Napoli e torna in vetta alla classifica.

L’Inter risponde ai successi di Milan e Napoli e si riprende la vetta della classifica. I nerazzurri battono 3-1 il Bologna al termine di una gara che hanno sempre avuto in pugno: a decidere sono le reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram (di Castro la rete del Bologna).Quinta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Chivu che sale a quota 39 punti in classifica a +1 sul Milan e +2 sul Napoli.

L’Inter parte meglio ed è pericolosa prima con Lautaro e poi con Thuram. Al 19’ i nerazzurri non sfruttano una grande occasione: Lautaro approfitta di un errore di Lucumì e serve al centro dell’area Thuram, che però al momento della conclusione da pochi passi viene anticipato dal recupero provvidenziale di Heggem. La squadra di Chivu alza i giri del motore e crea due occasioni in un minuto, tra il 24’ e il 25’: Ravaglia devia in corner una conclusione di Calhanoglu; sul calcio d’angolo il portiere del Bologna è molto bravo a salvare sul colpo di testa di Bastoni.

Al 34’ il Bologna si fa vedere per la prima volta in avanti e per poco non trova il goal: Odgaard è il più lesto a colpire di testa in area, ma la sua conclusione termina di poco fuori. Al 39’ l’Inter trova il vantaggio: Thuram serve col tacco Lautaro, che appoggia per Zielinski: il polacco lascia partire una precisa conclusione di prima intenzione dal limite dell’area che supera Ravaglia. Il portiere del Bologna evita il raddoppio, opponendosi al tentativo di Lautaro allo scadere del primo tempo.

L’Inter riparte come aveva concluso e sfiora il raddoppio: triangolazione tra Dimarco e Lautaro, con l’esterno sinistro che arriva a tu per tu con Ravaglia, bravissimo a deviare in angolo. Sul corner però l’Inter segna per la seconda volta in serata, con Lautaro Martinez bravo ad anticipare tutti di testa al 48’. Passano pochi minuti, appena quattro, e l’argentino colpisce la traversa da pochi passi su invito di Thuram. La storia si ripete al 60’, quando Lautaro cerca il pallonetto ma Ravaglia salva. Il 3-0 l’Inter lo trova al 74’ con Thuram, che in maniera abbastanza fortunosa devia in rete con la spalla il calcio d’angolo battuto da Dimarco e "sporcato" da un calciatore del Bologna. All’83 Castro sfrutta al meglio una delle poche palle a sua disposizione e accorcia sul 3-1, un risultato che a fine gara fa sorridere solo i nerazzurri.

  • PAGELLE INTER

    Zielinski (7): certifica la sua rinascita sotto la gestione Chivu con il goal che sblocca il match e una prova ordinata e qualitativa. Lautaro (7.5): segna, lotta e fornisce l’assist a Zielinski; prova totale per l’argentino. Dimarco (6.5): spinta costante sulla fascia sinistra, ci mette la solita qualità e per poco non trova la rete. Thuram (7): trova il goal in maniera abbastanza fortunosa, gioca una gara in continuo crescendo con il passare dei minuti.

    VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (75’ Carlos Augusto s.v); Luis Henrique 6, Barella 6 (67’ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (67’ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (83’ Lavelli s.v), Lautaro 7.5 (75’ Esposito s.v). All. Chivu.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Lucumì (5): sbadato e sempre in ritardo, le sue distrazioni rischiano di costare caro. Italiano lo sostituisce all’intervallo. Ravaglia (7): se il risultato a favore dei nerazzurri non è ancora più ampio, il merito è per grandissima parte suo. Almeno 3 parate decisive, non può nulla sulle reti subite. Castro (6.5): il Bologna produce poco o niente, lui lotta sempre e non fallisce l’unica palla buona che ha.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 5.5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6, Lucumì 5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6, Moro 5.5 (46’ Pobega 5.5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5; Castro 6.5. All. Italiano.

  • TABELLINO INTER-BOLOGNA

    INTER-BOLOGNA: 3-1

    Marcatori: 39’ Zielinski (I), 48’ Lautaro (I), 74’ Thuram (I), 83’ Castro (B)

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (75’ Carlos Augusto s.v); Luis Henrique 6, Barella 6 (67’ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (67’ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (83’ Lavelli s.v), Lautaro 7.5 (75’ Esposito s.v). All. Chivu.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 5.5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6, Lucumì 5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6, Moro 5.5 (46’ Pobega 5.5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5; Castro 6.5. All. Italiano.

    Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Barella (I), Vitik (B), Rowe (B), Lykogiannis (B)

    Espulsi: 

    Arbitro: Guida

