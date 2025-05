Gasperini tra presente e possibile futuro: può essere l'ultima grande notte con l'Atalanta e la Roma non lo molla

Atalanta-Roma mette in palio punti decisivi per la Champions: Gasperini rimane un candidato per la panchina giallorossa.

Si era parlato di una giornata potenzialmente decisiva per la corsa Champions ed era stata definita così anche per il posticipo di questa sera tra Atalanta e Roma. Una gara che già valeva molto ma la cui importanza è probabilmente aumentata ancora di più considerando il pareggio tra Lazio e Juventus. I risultati fino a qui del 36esimo turno di campionato danno ad entrambe le squadre una grande possibilità.

Atalanta e Roma, oltre a voler guadagnare la qualificazione in Champions, hanno in comune il rebus che riguarda chi siederà in panchina la prossima stagione. Da una parte Claudio Ranieri che da tempo ha annunciato di non rimanere alla guida della Roma mentre a pochi metri ci sarà Gian Piero Gasperini, il cui futuro a Bergamo è più incerto che mai e soprattutto rimane un'opzione concreta per i giallorossi. L'articolo prosegue qui sotto