5 squadre in 3 punti in Premier League, la lotta per la Champions League si infiamma: la situazione e in quante si qualificano

Il Nottingham Forest vince in casa del Tottenham e torna al terzo posto: la lotta si infiamma e il Manchester City dovrà sudarsi la qualificazione.

Due goal in poco più di un quarto d'ora: così il Nottingham Forest si è lasciato alle spalle l'amarezza di due sconfitte consecutive, andando a espugnare il terreno di gioco del Tottenham e tornando ad assaporare la gioia del successo.

Ha aperto Anderson, ha raddoppiato Wood. Solo per la cronaca l'1-2 finale di Richarlison negli ultimi minuti. È una vittoria fondamentale, quella degli uomini di Nuno Espirito Santo, perché consente loro di tornare al terzo posto in classifica. E, al contempo, di superare o staccare la bellezza di quattro squadre.

Perché sì, questa è la lotta per un piazzamento Champions League in Premier League: caotica e indecifrabile. Con tante squadre in corsa per pochi posti e un favoritismo che, a una manciata di partite dalla fine, ancora non si può assegnare.