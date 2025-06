5 ‘italiani’ in campo nel PSG da Champions: da Hakimi a Kvaratskhelia, la rivincita degli ex Serie A

Paris Saint-Germain vs Inter

Il PSG campione d’Europa ha una base costruita su calciatori che hanno giocato nel nostro campionato: in 5 titolari nella finale vinta con l’Inter.

A leggere la formazione, in molti avrebbero potuto pensare che si potesse trattare di una classica domenica di Serie A di qualche anno fa.

Gigio Donnarumma in porta, Hakimi terzino destro, capitan Marquinhos a guidare la difesa, Fabian Ruiz a dare ordine e geometrie in mezzo al campo, Khvicha Kvaratskhelia a incantare con il suo talento.

Purtroppo per l’Inter però il palcoscenico era la finale di Champions League giocata a Monaco di Baviera e stravinta dal PSG. Una gara che profuma anche di rivincita per tanti calciatori che in passato hanno giocato nel nostro campionato.