4 punti di penalizzazione al Brindisi: cambia la classifica del Girone C di Serie C

Il club pugliese è stato sanzionato con un -4 in classifica ed è sempre più ultimo in classifica: rischia altri due punti di penalizzazione.

Non c’è pace per il Brindisi. Nella giornata di oggi è arrivata puntuale la sentenza dopo il deferimento proposto dal Procuratore FIGC lo scorso 11 febbraio per il ritardo dei pagamenti alla scadenza fissata a dicembre.

La formazione pugliese è stata sanzionata con una penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione corrente.

Ma non finisce qui: il Brindisi rischia altri 2 punti di penalizzazione per il tardivo pagamento degli emolumenti da versare entro il 16 febbraio 2024.