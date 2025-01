Formazioni Roma-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Pellegrini, Dia e Pedro Serie A Roma vs Lazio Roma Lazio

Giallorossi e biancocelesti in campo per l'ultima gara del girone d'andata: Dybala titolare, ballottaggio tra Dele-Bashiru e Isaksen per Baroni.