Goal.com
Live

Mohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

Artikel oleh Mohamed Saeed
    White Diteriaki Saat Kembali ke Inggris di Wembley

    Bek Arsenal, Ben White, mendapat sambutan yang tidak ramah saat kembali ke panggung internasional, karena para penggemar Inggris di Wembley menunjukkan ketidakpuasan mereka. Meskipun ada kontroversi seputar absennya selama empat tahun, pemain berusia 28 tahun itu berhasil memberikan respons langsung kepada para pengkritiknya di lapangan.

    Maguire mengucapkan terima kasih kepada manajer Man Utd, Carrick, atas pemanggilannya kembali ke timnas Inggris

    Harry Maguire berbagi kisahnya mengenai kembalinya yang penuh emosi ke skuad Inggris, dan mengakui bahwa manajer sementara Manchester United, Michael Carrick, memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali karier internasionalnya. Setelah 18 bulan absen, bek veteran ini kembali dipanggil dan tampil sebagai starter dalam laga persahabatan pemanasan Piala Dunia Three Lions melawan Uruguay.

    Klopp yakin Salah masih bisa bermain hingga usia 40-an setelah hengkang dari Liverpool

    Jurgen Klopp memprediksi Mohamed Salah akan mengikuti jejak para legenda seperti Cristiano Ronaldo dengan terus bermain hingga usia 40-an. Mantan manajer Liverpool itu yakin bahwa profesionalisme tingkat tinggi sang penyerang asal Mesir akan memungkinkannya tetap berada di level tertinggi selama bertahun-tahun ke depan, meski baru saja mengumumkan keputusannya untuk hengkang secara mengejutkan.

    🎥 | Klopp tampil di Anfield dengan seragam Liverpool

    Jurgen Klopp telah resmi tiba di Liverpool, menandai kembalinya yang penuh emosi ke kota yang telah ia anggap sebagai rumah selama hampir satu dekade. Pelatih legendaris asal Jerman itu terlihat berseri-seri dengan senyum khasnya, mengenakan jaket olahraga dan topi Liverpool saat ia bersiap untuk kembali ke bangku cadangan Anfield dalam sebuah acara istimewa.

    Agen Hakimi menanggapi rumor kembalinya ke Real Madrid

    Achraf Hakimi tetap berkomitmen penuh kepada Paris Saint-Germain sambil berupaya meraih gelar Liga Champions kedua dalam kariernya, kata agennya. Meskipun terus beredar spekulasi yang mengaitkan pemain internasional Maroko itu dengan kembalinya yang sensasional ke Real Madrid, perwakilannya telah memberikan klarifikasi mengenai masa depan sang bek di Parc des Princes dalam waktu dekat.

    Barca menetapkan harga tertinggi untuk Julian Alvarez

    Barcelona telah menargetkan Julian Alvarez sebagai pilihan utama untuk memimpin lini depan dalam jangka panjang, namun raksasa Catalan itu tidak bersedia membayar harga yang terlalu tinggi untuk bintang Atletico Madrid tersebut. Seiring dengan upaya Hansi Flick untuk merombak skuadnya menjelang musim depan, klub telah menetapkan batas anggaran yang jelas untuk pemain internasional Argentina tersebut.

    Jerman langsung merekrut mantan anggota staf Kompany

    Julian Nagelsmann telah melakukan perombakan terhadap staf pelatihnya seiring dengan intensifnya persiapan Jerman menuju Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan seorang pakar ternama guna memastikan skuad berada dalam kondisi fisik prima menjelang turnamen tersebut.

    "Lebih dari ibu kandungku sendiri!" - Bintang Arsenal mengungkapkan bahwa ia terus-menerus mendapat telepon dari pelatih timnas Italia

    Bek Arsenal, Riccardo Calafiori, membagikan pengalamannya mengenai gaya kepemimpinan yang intens dari pelatih kepala Italia, Gennaro Gattuso, sambil bercanda bahwa sang pelatih Azzurri telah meneleponnya lebih sering daripada ibunya sendiri dalam beberapa bulan terakhir. Pemain serba bisa berusia 23 tahun ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan play-off Piala Dunia yang krusial melawan Irlandia Utara, di mana Italia berupaya menghindari kegagalan lolos ke turnamen untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

    Chelsea mengambil keputusan terkait masa depan Rosenior

    Chelsea dilaporkan telah mengambil keputusan tegas terkait masa depan pelatih kepala Liam Rosenior di tengah penurunan performa yang mengkhawatirkan. Meskipun mengalami empat kekalahan beruntun dan kebobolan 12 gol dalam periode tersebut, pelatih berusia 41 tahun itu tetap mendapat dukungan penuh dari petinggi klub di Stamford Bridge.

Lebih Lama