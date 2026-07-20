Hannah Waddingham mengakui bahwa rasa takutnya terhadap Ted Lasso ‘berangsur-angsur memudar’ setelah ditinggalkan begitu saja oleh Jason Sudeikis saat kembali ke AFC Richmond untuk Musim ke-4

Bagi para penggemar AFC Richmond, penantian panjang akan konten baru setelah berakhirnya Musim 3 pada tahun 2023 terasa seperti selamanya. Bagi Waddingham, ketidakpastian itu terasa lebih personal karena ia khawatir bahwa peran ikonik Rebecca Welton mungkin telah lepas dari genggamannya selamanya.

Merenungkan periode di antara musim-musim tersebut, Waddingham mengatakan kepada The Guardian: "Selalu ada desas-desus. Tentu saja, kami mengakhiri musim dengan Keeley menyerahkan tim wanita kepada Rebecca, jadi saya sebenarnya berpikir hal itu akan terjadi lebih cepat daripada yang terjadi. Ketika itu tidak terjadi, Anda mulai berpikir, apakah itu saja? Apakah itu mulai memudar?"

Para pemeran, katanya, tetap “sangat akrab” dan selalu saling berhubungan, tetapi ia mulai merasa sedih memikirkan kemungkinan bahwa ia mungkin tidak akan pernah memerankan Rebecca lagi. “Kedengarannya konyol dan dramatis, tetapi jika Anda benar-benar merasakan ikatan dengan mereka, kehilangan sebuah karakter itu seperti kehilangan seorang teman.”