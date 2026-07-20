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Hannah Waddingham mengakui bahwa rasa takutnya terhadap Ted Lasso ‘berangsur-angsur memudar’ setelah ditinggalkan begitu saja oleh Jason Sudeikis saat kembali ke AFC Richmond untuk Musim ke-4
Ketakutan akan kehilangan Rebecca Welton
Bagi para penggemar AFC Richmond, penantian panjang akan konten baru setelah berakhirnya Musim 3 pada tahun 2023 terasa seperti selamanya. Bagi Waddingham, ketidakpastian itu terasa lebih personal karena ia khawatir bahwa peran ikonik Rebecca Welton mungkin telah lepas dari genggamannya selamanya.
Merenungkan periode di antara musim-musim tersebut, Waddingham mengatakan kepada The Guardian: "Selalu ada desas-desus. Tentu saja, kami mengakhiri musim dengan Keeley menyerahkan tim wanita kepada Rebecca, jadi saya sebenarnya berpikir hal itu akan terjadi lebih cepat daripada yang terjadi. Ketika itu tidak terjadi, Anda mulai berpikir, apakah itu saja? Apakah itu mulai memudar?"
Para pemeran, katanya, tetap “sangat akrab” dan selalu saling berhubungan, tetapi ia mulai merasa sedih memikirkan kemungkinan bahwa ia mungkin tidak akan pernah memerankan Rebecca lagi. “Kedengarannya konyol dan dramatis, tetapi jika Anda benar-benar merasakan ikatan dengan mereka, kehilangan sebuah karakter itu seperti kehilangan seorang teman.”
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Sudeikis dan peta jalan Musim 4
Masa depan *Ted Lasso* selalu sangat bergantung pada Sudeikis, sang pencipta dan bintang utama serial ini. Meskipun musim ketiga awalnya dirancang sebagai penutup dari sebuah trilogi tertentu, pintu tetap terbuka untuk kisah-kisah lain dalam semesta Richmond.
Semangat Waddingham yang tulus terhadap olahraga ini semakin tumbuh sejak ia memerankan peran sebagai pemilik klub. Ia tetap menjalin hubungan dekat dengan beberapa tokoh terkemuka di dunia sepak bola profesional, yang menunjukkan betapa besar pengaruh serial ini terhadap minatnya di kehidupan nyata.
"Saya lebih menyukai sepak bola wanita daripada sepak bola pria," ungkapnya, sambil menambahkan bahwa pemain tim nasional Inggris Leah Williamson dan Jill Scott telah menjadi sosok penting dalam hidupnya.
Mempertahankan permainan dan melawan sikap permusuhan
Di luar dunia fiksi Richmond, Waddingham telah menjadi pendukung vokal bagi para atlet wanita yang menghadapi pelecehan daring dan permusuhan dari media. Baru-baru ini, ia menghabiskan waktu bersama kiper timnas Inggris, Mary Earps, untuk mendiskusikan reaksi negatif yang diterima sang penjaga gawang setelah peluncuran otobiografinya. Waddingham mengungkapkan keterkejutannya yang mendalam atas tingkat kebencian yang ditujukan kepada bintang tim Lioness tersebut. “Baru-baru ini, saya menghabiskan waktu bersama Earps.”
Naluri protektif ini juga meluas ke kariernya sendiri dan bagaimana ia dipandang di industri ini. Waddingham terkenal sebagai sosok yang tegas dalam hal profesionalisme dan rasa hormat di lokasi syuting maupun di karpet merah. Ia mengenang momen viral di Olivier Awards ketika ia menegur seorang fotografer yang melontarkan komentar seksis. “Saya tahu ke mana arah pembicaraan ini,” katanya saat topik tersebut diangkat.
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'Kesuksesan dalam semalam' setelah dua dekade
Meskipun *Ted Lasso* melambungkan namanya ke ketenaran Hollywood, yang membawanya ke peran-peran dalam *Mission: Impossible* dan *The Fall Guy*, Waddingham dengan cepat mengingatkan orang-orang bahwa ia telah menghabiskan puluhan tahun berjuang keras di dunia teater musikal. Ia memandang kesuksesannya saat ini sebagai hasil dari 25 tahun kerja keras, bukan sekadar keberuntungan mendadak.
Kembalinya ke dunia Ted Lasso bukan sekadar pekerjaan biasa bagi Waddingham; ini adalah pulang ke karakter yang telah mengubah hidupnya. Saat ia mempersiapkan diri untuk pemutaran perdana Musim 4 pada 5 Agustus 2026, ia berfokus untuk menampilkan akting yang memuaskan para penggemar dan para pelaku teater yang telah membentuk dirinya.
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