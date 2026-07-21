Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alex Baena menjadi pemain PERTAMA SEJARAH yang mencatatkan prestasi luar biasa setelah kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia
Tiga gelar juara internasional yang unik
Setelah kemenangan dramatis Spanyol 1-0 atas Argentina melalui perpanjangan waktu di final Piala Dunia 2026, Baena secara resmi telah "mengakhiri" karier sepak bolanya di level internasional pada usia yang baru 25 tahun.
Dengan mengangkat trofi terkenal di New Jersey, gelandang kreatif ini menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan kejuaraan kontinental, medali emas Olimpiade, dan Piala Dunia FIFA dalam tiga tahun berturut-turut.
Perjalanan Baena menuju momen bersejarah ini dimulai selama Euro 2024, di mana ia menjadi bagian dari skuad yang mengalahkan Inggris di final. Hanya beberapa minggu kemudian, ia bertolak ke Paris untuk Olimpiade 2024, tampil gemilang bersama tim nasional, dan mencetak gol krusial dalam kemenangan 5-3 di final atas tuan rumah Prancis.
- Getty Images Sport
Mengungguli kehebatan Messi
Betapa pentingnya pencapaian Baena semakin terlihat dari nama-nama besar yang telah ia lampaui. Hanya ada dua pemain lain di era modern yang berhasil menjuarai turnamen kontinental, Olimpiade, dan Piala Dunia: Lionel Messi dan Angel Di Maria.
Perannya di Amerika Utara jauh dari sekadar menjadi pemain cadangan. Meskipun tidak diturunkan sebagai pemain cadangan dalam pertandingan pembuka yang mengecewakan dengan skor imbang 0-0 melawan Cape Verde, Baena berhasil menembus starting XI dan tidak pernah menoleh ke belakang. Ia membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol dalam kemenangan 1-0 atas Uruguay, yang membantu Spanyol mengamankan posisi teratas di grup.
Kebangkitan seorang pemenang yang gigih
Penampilan luar biasa Baena menjadi bukti ketangguhannya serta kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh staf pelatih. Selama kampanye Euro 2024, ia dimanfaatkan sebagai opsi andalan dari bangku cadangan, tampil dalam laga-laga fase grup yang penuh tekanan melawan Italia dan Albania. Namun, justru Olimpiade-lah yang benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam memimpin tim meraih gelar juara.
Dalam siklus Piala Dunia ini, statistiknya membuktikan betapa pentingnya perannya bagi tim. Selain golnya melawan Uruguay, ia juga memberikan assist penting saat Spanyol menghancurkan Austria 3-0 di babak 32 besar.
Kemampuannya menghubungkan permainan antara lini tengah dengan pemain seperti Lamine Yamal dan Nico Williams menjadi ciri khas dominasi Spanyol yang berbasis penguasaan bola.
- Getty
Dominasi La Roja di masa depan
Prestasi bersejarah yang diraih pemain berusia 25 tahun ini mencerminkan tren dominasi Spanyol yang lebih luas, yang tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Luis de la Fuente telah dengan cermat memadukan talenta-talenta muda dengan “DNA pemenang” yang diwujudkan oleh Baena. Pelatih tersebut baru-baru ini memuji sifat tanpa pamrih skuadnya, dengan menyatakan: “Para pemain ini pantas mendapatkan segalanya. Hari demi hari, mereka telah menunjukkan komitmen, persatuan, kedermawanan, dan bakat mereka.”
Seiring berlanjutnya perayaan di Madrid, fokus pasti akan beralih ke berapa banyak trofi lagi yang bisa diraih oleh kelompok ini. Skuad Spanyol di Amerika Utara merupakan yang keenam termuda dalam kompetisi tersebut, namun mereka bermain dengan kedewasaan yang membuat lawan-lawan seperti Ralf Rangnick menyebut mereka sebagai ‘mesin jam yang sempurna’.”
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami