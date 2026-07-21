Alex Baena menjadi pemain PERTAMA SEJARAH yang mencatatkan prestasi luar biasa setelah kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia

Setelah kemenangan dramatis Spanyol 1-0 atas Argentina melalui perpanjangan waktu di final Piala Dunia 2026, Baena secara resmi telah "mengakhiri" karier sepak bolanya di level internasional pada usia yang baru 25 tahun.

Dengan mengangkat trofi terkenal di New Jersey, gelandang kreatif ini menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan kejuaraan kontinental, medali emas Olimpiade, dan Piala Dunia FIFA dalam tiga tahun berturut-turut.

Perjalanan Baena menuju momen bersejarah ini dimulai selama Euro 2024, di mana ia menjadi bagian dari skuad yang mengalahkan Inggris di final. Hanya beberapa minggu kemudian, ia bertolak ke Paris untuk Olimpiade 2024, tampil gemilang bersama tim nasional, dan mencetak gol krusial dalam kemenangan 5-3 di final atas tuan rumah Prancis.