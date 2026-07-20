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Kevin Keegan Newcastle United Manager 1996Hulton Archive
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Pahlawanku, manajerku' - Ucapan belasungkawa terus berdatangan untuk Kevin Keegan, sementara Alan Shearer dan Jamie Carragher memuji legenda sepak bola Inggris tersebut

Newcastle United
Liverpool
J. Carragher
A. Shearer
Premier League

Ucapan belasungkawa terus berdatangan untuk mantan kapten dan manajer Timnas Inggris, Kevin Keegan, menyusul pengumuman meninggalnya pada usia 75 tahun. Alan Shearer dan Jamie Carragher termasuk di antara mereka yang memberikan penghormatan kepada sang legenda sepak bola.

  • Seorang legenda yang telah tiada dalam dunia olahraga ini

    Keegan, mantan penyerang dan manajer legendaris Inggris, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Keluarganya mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Senin, yang memicu gelombang ucapan belasungkawa dari seluruh dunia olahraga untuk sosok yang telah menandai sebuah era dalam sepak bola Inggris.

    Diagnosis tersebut pertama kali diumumkan pada bulan Juni, saat keluarganya mengungkapkan bahwa Keegan sedang berjuang melawan kanker stadium empat. Hal ini terjadi setelah ia dirawat di rumah sakit pada bulan Januari untuk menjalani pemeriksaan terkait gejala-gejala yang terus dialaminya di bagian perut.

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  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle menyampaikan belasungkawa

    Newcastle United, tempat Keegan meraih status legendaris baik sebagai pemain maupun manajer, memimpin rangkaian penghormatan untuk pria yang mereka gambarkan sebagai "jantung yang berdetak" klub tersebut. Dalam pernyataan resmi yang mengharukan, The Magpies menulis: "Kevin lebih dari sekadar pesepakbola dan manajer legendaris. Ia adalah jantung yang berdetak bagi Newcastle United bagi generasi demi generasi pendukung. Dampak Kevin tidak akan diukur dari penampilan atau hasil pertandingan.

    Alan Shearer, yang pernah direkrut Keegan dengan biaya transfer rekor dunia di St James' Park, membagikan pesan yang menyayat hati di media sosial. Ia berkata: "Pahlawanku. Manajerku. Temanku. Beristirahatlah dengan tenang, Bos."

  • Ucapan belasungkawa dari Liverpool

    Liverpool, klub tempat ia meraih tiga gelar liga dan Piala Eropa, juga menyampaikan duka cita yang mendalam. The Reds menyatakan bahwa semangat tak kenal menyerah dan kontribusi luar biasa Keegan akan selamanya terukir dalam sejarah kami, sambil mengenang masa enam tahunnya di Anfield.

    Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, turut menyuarakan perasaan yang sama, menggambarkan Keegan sebagai "salah satu pemain terhebat yang pernah dihasilkan negara ini," sambil menyoroti koleksi trofinya, gol-golnya, dan dua penghargaan Ballon d'Or sebagai bukti bahwa ia adalah "raksasa sejati dalam sepak bola Inggris." Carragher menambahkan bahwa Keegan adalah "salah satu tokoh paling penting dalam membentuk LFC menjadi seperti sekarang ini."

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  • KeeganGetty GOAL

    Warisan prestasi olahraga yang tak tertandingi

    Sebagai pemain, lemari trofi Keegan menjadi bukti kehebatannya. Selama berkarier di Liverpool antara tahun 1971 dan 1977, ia berhasil meraih gelar Piala FA dan dua gelar Piala UEFA, di samping berbagai prestasi di level domestik dan Eropa. Ia kemudian pindah ke Hamburg, di mana ia menjadi bintang dunia dan menjuarai Bundesliga.

    Di kancah internasional, Keegan mencatatkan 63 penampilan untuk Inggris dan mencetak 21 gol. Ia memimpin timnas Inggris sebagai kapten dengan gemilang dan akhirnya mengambil alih jabatan manajer pada tahun 1999. Meskipun masa jabatannya sebagai manajer The Three Lions berakhir setelah kekalahan dari Jerman pada tahun 2000, dedikasinya terhadap timnas tidak pernah dipertanyakan.

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