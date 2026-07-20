Hulton Archive
Diterjemahkan oleh
'Pahlawanku, manajerku' - Ucapan belasungkawa terus berdatangan untuk Kevin Keegan, sementara Alan Shearer dan Jamie Carragher memuji legenda sepak bola Inggris tersebut
Seorang legenda yang telah tiada dalam dunia olahraga ini
Keegan, mantan penyerang dan manajer legendaris Inggris, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Keluarganya mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Senin, yang memicu gelombang ucapan belasungkawa dari seluruh dunia olahraga untuk sosok yang telah menandai sebuah era dalam sepak bola Inggris.
Diagnosis tersebut pertama kali diumumkan pada bulan Juni, saat keluarganya mengungkapkan bahwa Keegan sedang berjuang melawan kanker stadium empat. Hal ini terjadi setelah ia dirawat di rumah sakit pada bulan Januari untuk menjalani pemeriksaan terkait gejala-gejala yang terus dialaminya di bagian perut.
- Getty Images Sport
Newcastle menyampaikan belasungkawa
Newcastle United, tempat Keegan meraih status legendaris baik sebagai pemain maupun manajer, memimpin rangkaian penghormatan untuk pria yang mereka gambarkan sebagai "jantung yang berdetak" klub tersebut. Dalam pernyataan resmi yang mengharukan, The Magpies menulis: "Kevin lebih dari sekadar pesepakbola dan manajer legendaris. Ia adalah jantung yang berdetak bagi Newcastle United bagi generasi demi generasi pendukung. Dampak Kevin tidak akan diukur dari penampilan atau hasil pertandingan.
Alan Shearer, yang pernah direkrut Keegan dengan biaya transfer rekor dunia di St James' Park, membagikan pesan yang menyayat hati di media sosial. Ia berkata: "Pahlawanku. Manajerku. Temanku. Beristirahatlah dengan tenang, Bos."
Ucapan belasungkawa dari Liverpool
Liverpool, klub tempat ia meraih tiga gelar liga dan Piala Eropa, juga menyampaikan duka cita yang mendalam. The Reds menyatakan bahwa semangat tak kenal menyerah dan kontribusi luar biasa Keegan akan selamanya terukir dalam sejarah kami, sambil mengenang masa enam tahunnya di Anfield.
Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, turut menyuarakan perasaan yang sama, menggambarkan Keegan sebagai "salah satu pemain terhebat yang pernah dihasilkan negara ini," sambil menyoroti koleksi trofinya, gol-golnya, dan dua penghargaan Ballon d'Or sebagai bukti bahwa ia adalah "raksasa sejati dalam sepak bola Inggris." Carragher menambahkan bahwa Keegan adalah "salah satu tokoh paling penting dalam membentuk LFC menjadi seperti sekarang ini."
- Getty GOAL
Warisan prestasi olahraga yang tak tertandingi
Sebagai pemain, lemari trofi Keegan menjadi bukti kehebatannya. Selama berkarier di Liverpool antara tahun 1971 dan 1977, ia berhasil meraih gelar Piala FA dan dua gelar Piala UEFA, di samping berbagai prestasi di level domestik dan Eropa. Ia kemudian pindah ke Hamburg, di mana ia menjadi bintang dunia dan menjuarai Bundesliga.
Di kancah internasional, Keegan mencatatkan 63 penampilan untuk Inggris dan mencetak 21 gol. Ia memimpin timnas Inggris sebagai kapten dengan gemilang dan akhirnya mengambil alih jabatan manajer pada tahun 1999. Meskipun masa jabatannya sebagai manajer The Three Lions berakhir setelah kekalahan dari Jerman pada tahun 2000, dedikasinya terhadap timnas tidak pernah dipertanyakan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami