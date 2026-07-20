'Pahlawanku, manajerku' - Ucapan belasungkawa terus berdatangan untuk Kevin Keegan, sementara Alan Shearer dan Jamie Carragher memuji legenda sepak bola Inggris tersebut

Keegan, mantan penyerang dan manajer legendaris Inggris, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Keluarganya mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Senin, yang memicu gelombang ucapan belasungkawa dari seluruh dunia olahraga untuk sosok yang telah menandai sebuah era dalam sepak bola Inggris.

Diagnosis tersebut pertama kali diumumkan pada bulan Juni, saat keluarganya mengungkapkan bahwa Keegan sedang berjuang melawan kanker stadium empat. Hal ini terjadi setelah ia dirawat di rumah sakit pada bulan Januari untuk menjalani pemeriksaan terkait gejala-gejala yang terus dialaminya di bagian perut.