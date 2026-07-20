Inaki Williams memuji saudaranya, Nico, setelah mencapai 'puncak kesuksesan' berkat perannya yang krusial sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Spanyol di final Piala Dunia

Dalam sebuah momen mengharukan yang mencerminkan kasih sayang antar saudara, Inaki Williams mengucapkan selamat kepada adik laki-lakinya, Nico, atas pencapaiannya di puncak kesuksesan sepak bola. Usai kemenangan dramatis Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia, pemain timnas Ghana ini menyoroti dampak mendalam yang ditimbulkan oleh perjalanan karier Nico bagi jutaan orang di seluruh dunia.

Di luar trofi dan perayaan, Inaki menekankan makna simbolis dari pencapaian tersebut bagi mereka yang berasal dari latar belakang serupa.

Kakak laki-laki dari keluarga Williams ini menuliskan ucapan penghormatan yang mengharukan di media sosial untuk memperingati momen tersebut setelah melihat rekan setimnya di Athletic Club itu masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan pada pertandingan final hari Minggu. Ia menekankan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya sebuah tonggak sejarah dalam dunia olahraga, tetapi juga sebuah kemenangan bagi komunitas imigran.



