AFP
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Inaki Williams memuji saudaranya, Nico, setelah mencapai 'puncak kesuksesan' berkat perannya yang krusial sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Spanyol di final Piala Dunia
Malam bersejarah bagi keluarga Williams
Dalam sebuah momen mengharukan yang mencerminkan kasih sayang antar saudara, Inaki Williams mengucapkan selamat kepada adik laki-lakinya, Nico, atas pencapaiannya di puncak kesuksesan sepak bola. Usai kemenangan dramatis Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia, pemain timnas Ghana ini menyoroti dampak mendalam yang ditimbulkan oleh perjalanan karier Nico bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Di luar trofi dan perayaan, Inaki menekankan makna simbolis dari pencapaian tersebut bagi mereka yang berasal dari latar belakang serupa.
Kakak laki-laki dari keluarga Williams ini menuliskan ucapan penghormatan yang mengharukan di media sosial untuk memperingati momen tersebut setelah melihat rekan setimnya di Athletic Club itu masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan pada pertandingan final hari Minggu. Ia menekankan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya sebuah tonggak sejarah dalam dunia olahraga, tetapi juga sebuah kemenangan bagi komunitas imigran.
- Getty Images Sport
Peran di panggung dunia
Penyerang tersebut dengan cepat menekankan bahwa kesuksesan Nico menjadi sumber harapan bagi banyak keluarga yang menghadapi tantangan serupa. Williams sempat mengira ia telah mencetak gol pada babak pertama perpanjangan waktu sebelum gol tersebut dianulir secara kontroversial; pada akhirnya, ia berhasil mengarahkan bola ke jalur Ferran Torres untuk mencetak gol penentu kemenangan.
"Saudaraku, kamu telah memenangkan Piala Dunia. Kamu telah mencetak sejarah," tulis Inaki di Instagram. "Namun di luar trofi itu, terima kasih atas hal ini: kamu telah membuat jutaan imigran seperti orang tua kami bangga bahwa anak-anak mereka kelak mungkin akan mengalami apa yang telah kamu alami, dan kamu telah membuat jutaan orang Spanyol berempati dengan kisah kami, yang bukan hanya milik kami, tetapi kisah semua orang yang meninggalkan segalanya demi masa depan yang lebih baik. Karena kamu telah mencapai puncak kesuksesan dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, segalanya mungkin terwujud."
Penghormatan yang sarat emosi
Pesan yang dibagikan oleh Inaki sarat dengan pujian, yang menggambarkan emosi murni saat melihat seorang anggota keluarga meraih kesuksesan di level tertinggi. Teks lengkap pesan tersebut berbunyi: "Kakak, kamu telah memenangkan Piala Dunia. Kamu telah menorehkan sejarah.
Inaki lebih lanjut menekankan bagaimana dunia kini telah menyaksikan bakat dan karakter yang telah ia saksikan sejak mereka masih kecil. Pesan tersebut diakhiri dengan pernyataan yang kuat mengenai warisan keluarga: "Hari ini, dunia semakin mengenalmu, dan kamu telah mengukir nama kita dalam sejarah, selamanya. Aku mengagumimu. Aku mencintaimu. Juara dunia."
- Getty
Warisan yang melampaui lapangan
Peran Nico di final menjadi puncak dari turnamen di mana ia membuktikan diri sebagai aset penting bagi tim nasional Spanyol. Meskipun Inaki membela Ghana di kancah internasional, kebanggaannya atas kesuksesan Spanyol melalui sang kakak tetap menjadi sorotan utama dalam perayaannya.
Saat Spanyol merayakan bintang keduanya, kontribusi pemain seperti Nico menandakan pergeseran demografis dan masa depan yang lebih inklusif bagi tim nasional. Bagi Inaki, melihat saudaranya mengangkat trofi merupakan pengakuan tertinggi atas pengorbanan orang tua mereka dan kerja keras bersama yang mereka lakukan di Bilbao.
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