‘Respon yang luar biasa’ - Geoff Hurst, pahlawan hat-trick Inggris di Piala Dunia 1966, menganggap celetukan ‘whatever’ Jude Bellingham kepada Thomas Tuchel ‘lucu’

Hurst, pahlawan kemenangan Inggris di Piala Dunia 1966, mengungkapkan kegembiraannya melihat sikap percaya diri yang ditunjukkan skuad saat ini. Berbicara setelah Three Lions memastikan tempat di semifinal, pria berusia 84 tahun itu mengungkapkan bahwa ia menganggap reaksi Bellingham terhadap kritik dari dalam dan luar tim sebagai hal yang menyegarkan, di tengah persiapan tim menghadapi laga krusial melawan Argentina.

Pahlawan hat-trick tahun 1966 itu menilai tanggapan sang bintang asal Birmingham terhadap kritik dari Tuchel sangat 'luar biasa'. Ia mengatakan kepada Mirror: "Saya sangat menyukai fakta bahwa Tuchel mengatakan kami belum bermain dalam performa terbaik, dan itu sangat menggembirakan. Tanggapan Bellingham yang mengatakan 'terserah' memang membuat saya tertawa, itu sangat lucu. Saya suka sikap seperti itu, itu respons yang fantastis. Sekarang, saya tidak akan terkejut jika kami memenangkan Piala Dunia. Keempat tim semifinalis adalah tim-tim yang diprediksi oleh kebanyakan orang."