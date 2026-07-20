Kiper Man Utd siap menghadapi bursa transfer musim panas dengan klaim ambisius sebagai kiper nomor satu

Vitek, pemain muda berbakat Manchester United, telah membuka kemungkinan untuk hengkang secara permanen dari klub pada musim panas ini karena ia ingin mendapatkan posisi sebagai pemain inti di klub lain. Kiper berusia 22 tahun tersebut, yang tampil selama 45 menit dalam laga persahabatan pramusim perdana United melawan Wrexham pada Sabtu lalu, dengan tegas mengungkapkan ambisi profesionalnya setelah kekalahan 1-0 di Helsinki.

Saat berbicara kepada media di zona campuran, pemain timnas junior Republik Ceko ini menjelaskan bahwa ia tidak lagi ingin puas dengan peran sebagai cadangan. "Saya merasa hebat dan siap untuk pindah ke tempat lain agar, semoga saja, bisa menjadi kiper utama, jadi kita lihat saja nanti. Kita lihat saja apa yang akan terjadi," kata sang kiper.



