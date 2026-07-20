Getty Images Sport
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Kiper Man Utd siap menghadapi bursa transfer musim panas dengan klaim ambisius sebagai kiper nomor satu
Vitek menegaskan keinginannya untuk menjadi pemain inti
Vitek, pemain muda berbakat Manchester United, telah membuka kemungkinan untuk hengkang secara permanen dari klub pada musim panas ini karena ia ingin mendapatkan posisi sebagai pemain inti di klub lain. Kiper berusia 22 tahun tersebut, yang tampil selama 45 menit dalam laga persahabatan pramusim perdana United melawan Wrexham pada Sabtu lalu, dengan tegas mengungkapkan ambisi profesionalnya setelah kekalahan 1-0 di Helsinki.
Saat berbicara kepada media di zona campuran, pemain timnas junior Republik Ceko ini menjelaskan bahwa ia tidak lagi ingin puas dengan peran sebagai cadangan. "Saya merasa hebat dan siap untuk pindah ke tempat lain agar, semoga saja, bisa menjadi kiper utama, jadi kita lihat saja nanti. Kita lihat saja apa yang akan terjadi," kata sang kiper.
- Getty Images Sport
Kemenangan di luar Old Trafford
Keyakinan Vitek didukung oleh periode yang sangat produktif selama ia bermain di luar Manchester dalam dua musim terakhir. Yang paling menonjol, ia menuai pujian besar atas penampilannya di Championship bersama Bristol City selama musim 2025-26.
Selama musim tersebut, Vitek tampil dalam 41 pertandingan tim utama dan membuktikan bahwa ia mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Inggris di level tinggi.
Kiper ini sebelumnya telah menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah bermain secara reguler, sebuah pernyataan yang ia ulangi lagi pekan ini. "Pikiran saya tetap sama," katanya. "Saya ingin bermain setiap pekan dan itulah tujuan saya untuk musim depan." Setelah juga menghabiskan waktu bersama Accrington Stanley dan di Bundesliga Austria, Vitek merasa masa magangnya telah selesai.
Perubahan di jajaran penjaga gawang United
Situasi di Old Trafford semakin padat musim panas ini, sehingga mempersulit jalan Vitek menuju tim utama. United telah sibuk menata ulang opsi-opsi mereka di belakang Lammens, yang mewakili Belgia di Piala Dunia 2026. Klub tersebut baru-baru ini memperpanjang kontrak Tom Heaton selama satu tahun lagi dan berhasil mendatangkan pemain bebas transfer Karl Darlow.
Langkah-langkah taktis yang diambil oleh tim perekrutan ini pada dasarnya telah menyingkirkan Vitek dari persaingan langsung untuk masuk ke tim utama. Kiper tersebut menyadari bahwa minat terhadap dirinya semakin meningkat dan sedang menunggu tawaran konkret muncul. “Saat ini, saya masih di sini, tapi kita lihat saja nanti,” tambahnya. “Saya berharap akan ada minat dari pihak lain. Saya rasa Anda akan tahu ketika semuanya sudah lebih konkret.”
- Getty Images Sport
Kemungkinan keluar secara permanen sedang dipertimbangkan
Meskipun sang pemain masih terbuka terhadap kemungkinan dipinjamkan lagi, transfer permanen tampaknya menjadi opsi yang layak bagi semua pihak yang terlibat. Vitek menegaskan bahwa ia siap menghadapi kedua skenario tersebut asalkan hal itu membawanya pada lebih banyak waktu bermain. "Sejujurnya, saya siap untuk keduanya," kata kiper tersebut. "Tergantung apa yang diinginkan klub dan juga tergantung pada opsi-opsi yang ada. Kita lihat saja nanti."
Jika United memang memutuskan untuk melepas kiper berbakat ini, mereka diperkirakan akan melindungi kepentingan mereka dengan klausul-klausul khusus.
Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan permanen apa pun kemungkinan besar akan mencakup klausul penjualan kembali yang substansial dan opsi pembelian kembali, memastikan United tetap memiliki kendali atas masa depannya dalam jangka panjang.
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