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Pemenang Ballon d'Or sekaligus mantan manajer Timnas Inggris dan Newcastle, Kevin Keegan, meninggal dunia
Kematian seorang ikon sepak bola
Keegan, mantan penyerang dan manajer legendaris Inggris, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Keluarganya mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Senin, yang memicu gelombang ucapan belasungkawa dari seluruh dunia olahraga untuk sosok yang telah menandai sebuah era dalam sepak bola Inggris.
Dalam pengumuman yang memilukan, terungkap bahwa Keegan telah didiagnosis menderita kanker stadium empat pada awal tahun ini.
“Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan bahwa Kevin Keegan telah meninggal dunia pada usia 75 tahun,” demikian bunyi pernyataan keluarga. “Kevin telah berjuang melawan kanker dan dikelilingi oleh istri serta putri-putrinya pada saat-saat terakhirnya. Sebagai pemenang dua kali Ballon d’Or, Kevin adalah seorang suami, ayah, dan kakek yang sangat dicintai.”
- Getty
Masa keemasan di Liverpool dan Hamburg
Karier bermain Keegan sungguh luar biasa, terutama masa-masa transformatifnya di Liverpool di bawah asuhan Bill Shankly. Didatangkan dengan biaya hanya £33.000 pada tahun 1971, ia menjadi motor penggerak di balik tim yang mendominasi panggung domestik maupun Eropa.
Selama berkarier di Anfield, ia meraih tiga gelar Divisi Utama, satu gelar Piala FA, dua gelar Piala UEFA, dan gelar Piala Eropa 1977.
Di luar Merseyside, Keegan mencapai tingkat kesuksesan individu yang jarang dicapai oleh pemain Inggris. Ia tetap menjadi satu-satunya pesepakbola Inggris yang memenangkan Ballon d'Or dua kali, meraih penghargaan bergengsi tersebut secara berturut-turut pada tahun 1978 dan 1979 saat bermain di Jerman untuk Hamburg.
Para Penghibur dan Curhat 'Aku Pasti Akan Menyukainya'
Setelah pensiun dari lapangan, Keegan mengukuhkan warisannya sebagai manajer, terutama selama dua periode kepelatihannya di Newcastle United. Ia mengambil alih tim Magpies yang sedang terpuruk pada tahun 1992 dan mengubahnya menjadi "The Entertainers," sebuah tim yang memikat imajinasi para penggemar Liga Premier.
Kata-kata kontroversial "I will love it" tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Liga Premier, menggambarkan gairah murni dan sifat emosional yang menjadikan Keegan sosok yang begitu memikat.
Newcastle United mengeluarkan pernyataan penghormatan yang mengharukan menyusul kabar tersebut, yang berbunyi: "Kevin lebih dari sekadar pesepakbola dan manajer legendaris. Ia adalah jantung yang berdetak bagi Newcastle United bagi generasi demi generasi pendukung."
- Hulton Archive
Wajib militer dan warisan abadi
Perjalanan karier manajerial Keegan juga membawanya ke tim nasional Inggris, di mana ia menjabat sebagai pelatih kepala antara tahun 1999 dan 2000. Meskipun masa jabatannya diwarnai oleh penampilan mengecewakan di Euro 2000 dan berakhir dengan pengunduran diri setelah kekalahan dari Jerman pada pertandingan terakhir di Stadion Wembley lama, komitmennya terhadap “Three Lions” tak pernah diragukan.
Di tahun-tahun terakhirnya, Keegan tetap menjadi sosok yang menonjol—meski terkadang kontroversial—dalam dunia sepak bola, dan tak pernah segan-segan mengungkapkan pendapatnya yang blak-blakan. Mulai dari kesuksesan komersialnya sebagai wajah iklan Brut 33 hingga album-albumnya yang laris, ia adalah fenomena budaya pop sejati pada tahun 1970-an.
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