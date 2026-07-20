Pemenang Ballon d'Or sekaligus mantan manajer Timnas Inggris dan Newcastle, Kevin Keegan, meninggal dunia

Keegan, mantan penyerang dan manajer legendaris Inggris, telah meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Keluarganya mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Senin, yang memicu gelombang ucapan belasungkawa dari seluruh dunia olahraga untuk sosok yang telah menandai sebuah era dalam sepak bola Inggris.

Dalam pengumuman yang memilukan, terungkap bahwa Keegan telah didiagnosis menderita kanker stadium empat pada awal tahun ini.

“Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan bahwa Kevin Keegan telah meninggal dunia pada usia 75 tahun,” demikian bunyi pernyataan keluarga. “Kevin telah berjuang melawan kanker dan dikelilingi oleh istri serta putri-putrinya pada saat-saat terakhirnya. Sebagai pemenang dua kali Ballon d’Or, Kevin adalah seorang suami, ayah, dan kakek yang sangat dicintai.”



