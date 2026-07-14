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Youri Tielemans resmi bergabung dengan Man Utd dengan nilai transfer £35 juta, sementara gelandang asal Belgia itu mengungkapkan kebanggaannya karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya
Setan Merah mendatangkan bintang Villa dengan kontrak jangka panjang
United telah memperkuat lini tengahnya dengan mendatangkan Tielemans, yang bergabung dengan klub tersebut melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2031. Pemain berusia 29 tahun ini pindah ke Theatre of Dreams setelah penampilan mengesankan bersama Aston Villa, di mana ia baru-baru ini memimpin timnas Belgia sebagai kapten hingga babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026.
Kesepakatan ini terjadi setelah periode aktivitas yang signifikan di lini tengah United, seiring upaya klub untuk melakukan perombakan di bawah kepemimpinan baru.
Menurut laporan terbaru, Setan Merah telah mempertimbangkan beberapa opsi musim panas ini, bahkan membatalkan kesepakatan dengan Ederson untuk fokus pada target-target ternama lainnya guna mendukung perombakan taktis mereka.
Impian masa kecil dan ambisi meraih trofi
Tielemans, yang terkenal karena mencetak gol pembuka dalam kemenangan Aston Villa atas Freiburg di final Liga Europa UEFA musim lalu, mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas kepindahannya ke klub yang telah 20 kali menjuarai liga Inggris tersebut.
Gelandang ini telah lama dianggap sebagai salah satu pemain dengan kemampuan teknis terbaik dalam mengolah bola di Liga Premier, terutama karena ia memecahkan rekor jumlah garis pertahanan yang berhasil ditembus per 100 operan di liga tersebut pada musim lalu.
“Sulit untuk menggambarkan betapa bangganya saya bisa bergabung dengan Man Utd. Menandatangani kontrak dengan klub yang begitu istimewa ini terasa luar biasa; ini adalah puncak dari dedikasi bertahun-tahun sejak pertama kali saya jatuh cinta pada sepak bola,” kata Tielemans.
“Saya beruntung pernah merasakan kesuksesan dalam sepak bola, dan hal itu semakin memperkuat tekad saya untuk meraih lebih banyak lagi. Ambisi dari semua orang di klub ini sangat jelas; kami semua bertekad untuk merebut trofi-trofi terbesar dalam beberapa tahun ke depan.”
Wilcox memuji mesin Belgia yang "luar biasa"
Tim perekrutan United telah bekerja keras untuk menambah pemain berpengalaman ke dalam skuad, dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox meyakini bahwa Tielemans memiliki profil yang sempurna untuk arah perkembangan klub saat ini. Kemampuan pemain asal Belgia ini untuk tetap tenang di bawah tekanan — ia menempati peringkat kedua di liga untuk umpan-umpan yang menembus barisan pertahanan saat berada di bawah tekanan — menjadi faktor kunci dalam upaya merekrutnya.
“Youri secara konsisten menjadi salah satu gelandang paling menonjol di Liga Premier selama tujuh tahun terakhir. Ia memiliki semua kualitas teknis, serta ambisi dan mentalitas, untuk bersinar di Manchester United,” jelas Wilcox.
“Konsistensi Youri luar biasa, dan dia akan menambah ketenangan, kreativitas, serta kepemimpinan ke dalam skuad kami. Kami sangat senang menyambut pemain dengan pengaruh dan pengalaman sepertinya, baik di lapangan maupun di ruang ganti, saat kami terus membangun tim yang siap bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar.”
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Bagian dari perombakan besar-besaran di lini tengah
Kedatangan Tielemans dipandang sebagai langkah krusial dalam menggantikan para pemain yang hengkang. Skuad ini telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk kepergian pemain veteran yang telah lama membela klub, Casemiro, serta cedera jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte. Hal ini memaksa klub untuk bertindak cepat di bursa transfer guna memastikan skuad tetap kompetitif sebelum musim baru dimulai.
Tielemans bergabung dengan para pemain baru lainnya di Manchester, seiring dengan upaya Setan Merah yang terus mengeluarkan dana besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan di papan atas klasemen. Aktivitas transfer klub ini terus menjadi topik utama pembicaraan di bursa transfer kali ini, terutama setelah mereka baru-baru ini mengonfirmasi kesepakatan senilai £50 juta ($67 juta) untuk mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea, yang menandakan investasi besar-besaran untuk masa depan lini tengah United.
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