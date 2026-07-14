Youri Tielemans resmi bergabung dengan Man Utd dengan nilai transfer £35 juta, sementara gelandang asal Belgia itu mengungkapkan kebanggaannya karena berhasil mewujudkan impian masa kecilnya

Tielemans, yang terkenal karena mencetak gol pembuka dalam kemenangan Aston Villa atas Freiburg di final Liga Europa UEFA musim lalu, mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas kepindahannya ke klub yang telah 20 kali menjuarai liga Inggris tersebut.

Gelandang ini telah lama dianggap sebagai salah satu pemain dengan kemampuan teknis terbaik dalam mengolah bola di Liga Premier, terutama karena ia memecahkan rekor jumlah garis pertahanan yang berhasil ditembus per 100 operan di liga tersebut pada musim lalu.

“Sulit untuk menggambarkan betapa bangganya saya bisa bergabung dengan Man Utd. Menandatangani kontrak dengan klub yang begitu istimewa ini terasa luar biasa; ini adalah puncak dari dedikasi bertahun-tahun sejak pertama kali saya jatuh cinta pada sepak bola,” kata Tielemans.

“Saya beruntung pernah merasakan kesuksesan dalam sepak bola, dan hal itu semakin memperkuat tekad saya untuk meraih lebih banyak lagi. Ambisi dari semua orang di klub ini sangat jelas; kami semua bertekad untuk merebut trofi-trofi terbesar dalam beberapa tahun ke depan.”











