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"Sulit untuk menyembuhkan luka ini" - Lionel Messi angkat bicara soal "rasa sakit yang luar biasa" akibat kekecewaan di final Piala Dunia melawan Spanyol
Messi mengaku merasakan kesedihan yang mendalam setelah kekalahan di final
Messi mengungkapkan betapa dalam dampaknya secara emosional setelah Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia berturut-turut di MetLife Stadium. Setelah pertandingan yang melelahkan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol pada babak perpanjangan waktu, pemain berusia 39 tahun itu mengunggah postingan di Instagram untuk membagikan tanggapannya yang pertama mengenai kekecewaan tersebut.
Meskipun hasil tersebut terasa pahit, bintang Inter Miami ini tetap tegar dan bangga atas pencapaian timnya selama empat tahun terakhir.
- Getty Images
Rasa terima kasih kepada para pendukung Argentina
Penyerang veteran tersebut, yang tampil di Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor—segera mengalihkan perhatian dari kesedihannya pribadi untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang datang jauh-jauh ke Amerika Utara. Sepanjang turnamen 2026, ikatan antara skuad dan para pendukung setia Albiceleste tetap menjadi titik fokus dalam perjalanan mereka.
Messi menyoroti bagaimana persatuan ini memungkinkan tim untuk bersaing di level tertinggi meskipun di bawah tekanan besar untuk mempertahankan gelar juara mereka.
“Rasa sakitnya sangat mendalam, dan butuh waktu lama bagi luka ini untuk sembuh,” tulisnya. “Namun, saya juga tetap berpegang pada semua hal baik… Pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan keadaan, dengan memberikan segalanya, pertandingan-pertandingan yang akan selamanya terukir dalam ingatan kami, dukungan dari seluruh negara yang, bersama dengan kerja keras dan usaha kelompok ini, membawa kami untuk sekali lagi menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Saat ini memang sulit untuk sepenuhnya menghargai apa yang telah kami raih, namun tim ini berhasil mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut.
"Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam atas setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kita berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berada bersama, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina.
"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangannya dalam kejuaraan ini."
Adegan-adegan yang memilukan di MetLife Stadium
Pertandingan final itu sendiri menjadi malam yang penuh frustrasi bagi ikon Argentina tersebut, yang tak bisa ditenangkan di MetLife Stadium saat peluit akhir dibunyikan. Formasi taktis Spanyol terbukti sangat efektif dalam membatasi pengaruh sang kapten, karena ia hanya mampu melakukan 54 sentuhan bola selama 120 menit pertandingan.
Gambar-gambar pemenang Ballon d'Or delapan kali yang menangis tersedu-sedu di lapangan dengan cepat beredar ke seluruh dunia, menjadi pengingat akan dedikasinya bagi tim nasional bahkan di masa-masa akhir kariernya. Terlepas dari kelelahan dan rasa sedih yang mendalam, beberapa pemain Spanyol terlihat mendekatinya setelah pertandingan untuk menyampaikan rasa hormat mereka.
- AFP
Scaloni memuji kapten legendaris tersebut
Meskipun pertanyaan seputar pensiunnya Messi dari tim nasional secara alami mendominasi pembicaraan pasca-pertandingan, pelatih Lionel Scaloni memilih untuk berfokus pada warisan kaptennya daripada masa depannya. Scaloni tidak mengonfirmasi apakah sudah ada keputusan yang diambil terkait kemungkinan hengkangnya sang pemain senior dari panggung internasional, namun ia dengan tegas memuji kontribusi sang pemain bagi sejarah sepak bola Argentina selama masa jabatannya.
Pelatih tersebut mendesak publik untuk fokus pada kebahagiaan yang telah diberikan pemain berusia 39 tahun itu selama bertahun-tahun, terlepas dari hasil pertandingan di New Jersey. Mengacu pada dampak sang ikon, Scaloni berkomentar: "Saya harap semua orang merasa bangga padanya, atas apa yang telah ia raih, karena ia adalah pemain sepak bola terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan."
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