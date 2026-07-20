"Sulit untuk menyembuhkan luka ini" - Lionel Messi angkat bicara soal "rasa sakit yang luar biasa" akibat kekecewaan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Penyerang veteran tersebut, yang tampil di Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor—segera mengalihkan perhatian dari kesedihannya pribadi untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang datang jauh-jauh ke Amerika Utara. Sepanjang turnamen 2026, ikatan antara skuad dan para pendukung setia Albiceleste tetap menjadi titik fokus dalam perjalanan mereka.

Messi menyoroti bagaimana persatuan ini memungkinkan tim untuk bersaing di level tertinggi meskipun di bawah tekanan besar untuk mempertahankan gelar juara mereka.

“Rasa sakitnya sangat mendalam, dan butuh waktu lama bagi luka ini untuk sembuh,” tulisnya. “Namun, saya juga tetap berpegang pada semua hal baik… Pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan keadaan, dengan memberikan segalanya, pertandingan-pertandingan yang akan selamanya terukir dalam ingatan kami, dukungan dari seluruh negara yang, bersama dengan kerja keras dan usaha kelompok ini, membawa kami untuk sekali lagi menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Saat ini memang sulit untuk sepenuhnya menghargai apa yang telah kami raih, namun tim ini berhasil mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut.

"Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam atas setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kita berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berada bersama, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina.

"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangannya dalam kejuaraan ini."