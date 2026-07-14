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‘Mempersiapkan trik sulapnya’ - Aksi Lionel Messi yang harus diwaspadai Inggris, sebagaimana diungkapkan oleh mantan bintang Man Utd dan Arsenal kepada Three Lions tentang cara menghadapi pemain Argentina terbaik sepanjang masa di semifinal Piala Dunia
Rencana Silvestre untuk menghentikan GOAT
Saat Three Lions bersiap menghadapi laga besar di Atlanta, sebagian besar pembahasan taktis berfokus pada cara menghadapi Messi yang sudah menua namun tetap mematikan.
Silvestre, yang pernah berhadapan dengan legenda Argentina tersebut selama masa bermainnya di Liga Champions, meyakini bahwa komunikasi di lini pertahanan akan menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Ia memperingatkan bahwa Inggris tidak boleh lengah, bahkan ketika pemain berusia 39 tahun itu tampak tidak tertarik pada jalannya pertandingan.
“Inggris bisa menang jika mereka mengendalikan pertandingan dan mengendalikan Messi. Itulah satu-satunya kunci. Saya tidak bermaksud agar dia dijaga satu lawan satu, tetapi Anda harus tetap waspada terhadapnya bahkan saat dia sedang berjalan, karena saat berjalan dia sedang mempersiapkan trik ajaibnya, menganalisis apa yang harus dilakukannya,” jelas Silvestre dalam podcastCould It Be Coming Home.
Ia menekankan bahwa empat pemain belakang harus terus berkomunikasi dengan lini tengah untuk melacak pergerakan Messi di antara lini-lini, sambil mencatat bahwa “ledakan kecepatannya dalam lima atau enam yard pertama” tetap menjadi senjata yang menentukan.
- Getty Images Sport
Statistik berjalan yang bertentangan dengan logika
Meskipun sebagian orang mungkin menganggap seorang pemain yang berjalan sebagai tanda penurunan kondisi fisik, data menunjukkan bahwa hal itu merupakan pilihan taktis yang disengaja. Statistik yang mengejutkan mengungkapkan bahwa Messi telah menempuh 47% jarak yang ia lalui selama turnamen ini dengan berjalan kaki.
Penghematan energi ini memungkinkannya tetap segar untuk melakukan sprint eksplosif dan umpan-umpan kreatif yang telah membantunya bersaing ketat dengan Kylian Mbappé dalam perebutan Sepatu Emas.
Silvestre mengenang pengalamannya sendiri saat mencoba mengawasi sang jenius mungil itu, dengan menyatakan: “Saya pernah bermain melawan Messi. Dia kadang-kadang menghilang begitu saja. Dia masuk ke suatu area dan Anda pun melupakannya. Anda harus saling berkomunikasi lebih sering dari biasanya. Hal ini sangat penting terutama bagi empat pemain belakang; Anda perlu saling berkomunikasi untuk menjelaskan bahwa dia akan berada di bahu kanan atau bahu kiri. Sangat penting bagi empat pemain belakang untuk berkomunikasi dengan lini tengah.”
Skuad Argentina yang sudah menua memberi harapan bagi Inggris
Meskipun Argentina memiliki reputasi sebagai juara bertahan dan dominasi historisnya di turnamen sepak bola, Silvestre meyakini bahwa mereka kini sedang mengalami penurunan performa dibandingkan dengan tim yang mengangkat trofi di Qatar. Ia berpendapat bahwa ketergantungan Scaloni pada susunan pemain inti yang sudah mapan dan berpengalaman dapat menyebabkan kelelahan, terutama setelah beberapa babak gugur yang melelahkan yang membutuhkan perpanjangan waktu.
“Argentina hampir sama dengan empat tahun lalu, tapi tidak sepenuhnya karena mereka adalah tim yang semakin menua,” kata pria asal Prancis itu. “Tim tahun ini adalah tim yang seharusnya bisa dikalahkan oleh Inggris. Ini bukan tim yang sama seperti empat tahun lalu. Menurut saya, khususnya dalam hal kebugaran, mereka telah bermain dalam banyak babak perpanjangan waktu dan pada titik tertentu mereka pasti akan kelelahan karena mereka tidak terlalu sering melakukan rotasi pemain. Selalu 11 pemain yang sama yang menjadi starter, jadi ini adalah tugas yang lebih mudah dibandingkan empat tahun lalu.”
- Getty Images Sport
Faktor jimat keberuntungan bagi Albiceleste
Sementara Silvestre berfokus pada aspek fisik dan taktis, Inggris juga harus menghadapi pertanda historis seputar para ofisial pertandingan. FIFA telah mengonfirmasi bahwa wasit asal Amerika Serikat, Ismail Elfath, akan memimpin pertandingan semifinal ini—penunjukan yang menimbulkan pertanyaan mengingat rekor kemenangan sempurna Messi dalam pertandingan yang dipimpin oleh wasit MLS tersebut. Elfath juga bertindak sebagai wasit keempat pada final Piala Dunia 2022, yang semakin mengaitkannya dengan kemenangan-kemenangan Argentina belakangan ini.
Meskipun demikian, Silvestre mendukung Inggris untuk melaju ke final impian melawan negara asalnya, Prancis. Ia menyimpulkan bahwa Argentina “tahu cara mempercepat tempo permainan saat diperlukan dan juga memperlambatnya,” namun tetap berpendapat bahwa skuad Three Lions saat ini memiliki kemampuan untuk mematahkan dominasi Amerika Selatan atas trofi tersebut. “Prancis melawan Inggris akan menjadi final yang menarik karena kami sudah bosan menghadapi Argentina – Inggris harus mengalahkan mereka terlebih dahulu!”
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