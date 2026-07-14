Saat Three Lions bersiap menghadapi laga besar di Atlanta, sebagian besar pembahasan taktis berfokus pada cara menghadapi Messi yang sudah menua namun tetap mematikan.

Silvestre, yang pernah berhadapan dengan legenda Argentina tersebut selama masa bermainnya di Liga Champions, meyakini bahwa komunikasi di lini pertahanan akan menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Ia memperingatkan bahwa Inggris tidak boleh lengah, bahkan ketika pemain berusia 39 tahun itu tampak tidak tertarik pada jalannya pertandingan.

“Inggris bisa menang jika mereka mengendalikan pertandingan dan mengendalikan Messi. Itulah satu-satunya kunci. Saya tidak bermaksud agar dia dijaga satu lawan satu, tetapi Anda harus tetap waspada terhadapnya bahkan saat dia sedang berjalan, karena saat berjalan dia sedang mempersiapkan trik ajaibnya, menganalisis apa yang harus dilakukannya,” jelas Silvestre dalam podcastCould It Be Coming Home.

Ia menekankan bahwa empat pemain belakang harus terus berkomunikasi dengan lini tengah untuk melacak pergerakan Messi di antara lini-lini, sambil mencatat bahwa “ledakan kecepatannya dalam lima atau enam yard pertama” tetap menjadi senjata yang menentukan.