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Terungkap: Barcelona sempat mempertimbangkan untuk melakukan langkah mengejutkan dengan merekrut Mason Greenwood sebelum Fenerbahçe mengontrak mantan penyerang Man Utd tersebut
Diskusi internal yang diselenggarakan oleh Deco
Menurut Sport, departemen olahraga Barcelona, yang dipimpin oleh direktur Deco, memasukkan nama Greenwood ke dalam daftar incaran mereka pada tahap awal jendela transfer musim panas.
Saat klub berupaya memperkuat lini depan di bawah asuhan manajer Hansi Flick, tim perekrutan menjajaki beberapa profil pemain untuk menambah daya gedor dan kreativitas. Laporan menunjukkan bahwa Deco dan timnya bekerja tanpa lelah untuk menemukan opsi realistis yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Blaugrana terpaksa harus kreatif di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, sering kali memantau berbagai macam pemain sebelum memutuskan investasi akhir. Greenwood dipandang sebagai opsi berbiaya rendah dengan potensi hasil tinggi dari sudut pandang murni olahraga, sehingga klub memantau situasinya dengan cermat.
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Masa bakti yang produktif di Marseille
Masuknya Greenwood ke dalam daftar calon terpilih ini terjadi setelah masa-masa yang sangat sukses di Prancis, di mana ia berhasil membangun kembali reputasi profesionalnya di lapangan.
Pemain berusia 24 tahun ini tampil sangat tajam selama berkarier di Stade Velodrome, di mana ia mencetak 48 gol dalam 81 penampilan di semua kompetisi.
Selama musim penuh terbarunya di Ligue 1, penyerang ini mencatatkan catatan impresif dengan 26 gol dan 11 assist. Fleksibilitas taktisnya dianggap sebagai aset penting bagi sistem yang disukai Flick, yang membutuhkan penyerang yang mampu bergerak ke dalam dari sayap atau memimpin lini depan sebagai penyerang tengah.
Sebuah rekrutan potensial yang kontroversial
Prospek Greenwood mengenakan seragam Blaugrana pasti akan memicu perdebatan yang cukup sengit di kalangan pendukung klub dan komunitas sepak bola secara luas. Barcelona beroperasi di bawah moto terkenal “More Than a Club”, yang menekankan tanggung jawab sosial dan standar etika di samping kesuksesan olahraga.
Alih-alih mengejar pemain asal Inggris tersebut, Barcelona mengalihkan fokus penuh mereka ke target-target Eropa yang lebih tradisional yang sesuai dengan visi jangka panjang klub. Mereka berhasil mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United dan mengamankan kesepakatan untuk pemain internasional Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.
Kedatangan kedua pemain ini memberikan kecepatan dan ketajaman di depan gawang yang dibutuhkan Flick tanpa beban masalah di luar lapangan yang melekat pada Greenwood.
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Pindah secara permanen ke Fenerbahçe
Setelah kemungkinan pindah ke Camp Nou tidak terwujud, mantan lulusan akademi Manchester United ini akhirnya berhasil mendapatkan transfer permanen ke Turki. Fenerbahçe menyelesaikan proses perekrutan penyerang tersebut pada bulan Juli, membawanya ke Istanbul untuk bermain di bawah asuhan . Klub raksasa Turki itu dilaporkan membayar biaya transfer sekitar €40 juta kepada Marseille untuk mengikatnya dengan kontrak berdurasi empat tahun.
Kepindahan ke Fenerbahce menandai babak baru dalam upaya sang penyerang untuk menjauh dari peristiwa-peristiwa yang membuat kariernya di Old Trafford berakhir. Meskipun minat Barcelona sempat serius selama fase pemantauan, klub tersebut kini merasa puas dengan rekrutan-rekrutan penyerang alternatif mereka. Keputusan untuk tidak merekrut Greenwood dipandang oleh banyak pihak di Catalonia sebagai langkah yang tepat demi menjaga identitas klub.
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