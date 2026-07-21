Terungkap: Barcelona sempat mempertimbangkan untuk melakukan langkah mengejutkan dengan merekrut Mason Greenwood sebelum Fenerbahçe mengontrak mantan penyerang Man Utd tersebut

Menurut Sport, departemen olahraga Barcelona, yang dipimpin oleh direktur Deco, memasukkan nama Greenwood ke dalam daftar incaran mereka pada tahap awal jendela transfer musim panas.

Saat klub berupaya memperkuat lini depan di bawah asuhan manajer Hansi Flick, tim perekrutan menjajaki beberapa profil pemain untuk menambah daya gedor dan kreativitas. Laporan menunjukkan bahwa Deco dan timnya bekerja tanpa lelah untuk menemukan opsi realistis yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Blaugrana terpaksa harus kreatif di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, sering kali memantau berbagai macam pemain sebelum memutuskan investasi akhir. Greenwood dipandang sebagai opsi berbiaya rendah dengan potensi hasil tinggi dari sudut pandang murni olahraga, sehingga klub memantau situasinya dengan cermat.



