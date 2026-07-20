Lionel Scaloni menanggapi masa depannya bersama timnas Argentina pasca kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Segera setelah kekalahan tipis di MetLife Stadium, Scaloni kesulitan menahan emosinya, hingga akhirnya menangis dan mempersingkat konferensi persnya.

Terlepas dari kekecewaan karena gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2022, sang manajer menyempatkan diri untuk merenungkan masa jabatannya yang bersejarah, di mana Albiceleste berhasil meraih empat trofi besar sejak 2018.

Saat berbicara kepada media sambil menahan air mata, sang manajer mengisyaratkan bahwa keputusan mengenai masa jabatannya dalam jangka panjang telah dipertimbangkan. Ia menyatakan bahwa meskipun ia berniat untuk menghormati kontraknya saat ini, langkah ke depan masih belum jelas. "Saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan, saya akan memenuhi kontrak ini dan kemudian saya akan lihat nanti. Sebenarnya, saya merasa perlu untuk berpikir, karena saya tidak tahu apakah hal sebesar ini bisa terulang kembali."