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Lionel Scaloni menanggapi masa depannya bersama timnas Argentina pasca kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol
Krisis emosional di New Jersey
Segera setelah kekalahan tipis di MetLife Stadium, Scaloni kesulitan menahan emosinya, hingga akhirnya menangis dan mempersingkat konferensi persnya.
Terlepas dari kekecewaan karena gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2022, sang manajer menyempatkan diri untuk merenungkan masa jabatannya yang bersejarah, di mana Albiceleste berhasil meraih empat trofi besar sejak 2018.
Saat berbicara kepada media sambil menahan air mata, sang manajer mengisyaratkan bahwa keputusan mengenai masa jabatannya dalam jangka panjang telah dipertimbangkan. Ia menyatakan bahwa meskipun ia berniat untuk menghormati kontraknya saat ini, langkah ke depan masih belum jelas. "Saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan, saya akan memenuhi kontrak ini dan kemudian saya akan lihat nanti. Sebenarnya, saya merasa perlu untuk berpikir, karena saya tidak tahu apakah hal sebesar ini bisa terulang kembali."
- AFP
Tantangan dalam pembaruan skuad
Salah satu faktor utama yang membebani Scaloni adalah penuaan yang tak terhindarkan dari kelompok inti yang telah menjadi tulang punggung kesuksesannya. Tokoh-tokoh kunci seperti Lionel Messi, Nicolas Otamendi, dan Rodrigo De Paul telah menjadi bagian sentral dari identitas tim ini, namun penantian selama empat tahun hingga Piala Dunia berikutnya akan mengharuskan dilakukannya perombakan besar-besaran.
"Agar hal ini bisa berlanjut, banyak hal yang diperlukan, terutama untuk memulai dari awal, untuk sekali lagi membentuk kelompok seperti ini, yang akan sulit dibentuk kembali, dan itu menyakitkan hati saya," aku sang pelatih.
Perasaan ini menunjukkan bahwa beban mental dan emosional dari membangun kembali tim dari nol mungkin menjadi faktor penentu.
Riwayat keraguan dan kelelahan
Ini bukan kali pertama Scaloni secara terbuka mempertanyakan kelangsungan jabatannya. Pada November 2023, setelah kemenangan bersejarah atas Brasil di Maracana, ia mengejutkan kubu Argentina dengan menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk berpikir karena "standarnya sangat tinggi" dan "sulit untuk terus menang."
Meskipun pada akhirnya ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga Desember 2026, keraguan-keraguan sebelumnya itu bermula dari kelelahan profesional dan negosiasi yang melelahkan dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina.
Situasi kini terasa lebih pasti, karena sang manajer secara terbuka membahas berakhirnya era yang “luar biasa” ini. Sebelum meninggalkan stadion, ia berhasil memberikan pandangan yang sedikit lebih tenang mengenai bulan-bulan mendatang, meskipun akhir masa jabatannya tampaknya sudah di depan mata.
- AFP
Percakapan terakhir dengan Tapia
Manajer tersebut kini dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, untuk membahas rencana transisi tim nasional. Scaloni menegaskan bahwa ia tidak akan mundur secara langsung, karena ia berniat untuk menyelesaikan sisa kewajiban kontraknya hingga akhir tahun.
Menyikapi pertandingan itu sendiri, di mana Argentina gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran hingga babak perpanjangan waktu, Scaloni tetap bangga dengan usaha skuadnya melawan tim Spanyol yang dominan. "Saya sudah menangis habis-habisan di ruang ganti. Saya berterima kasih kepada kelompok ini; mereka adalah pejuang," katanya.
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