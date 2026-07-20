Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Hukuman yang akan dihadapi Leandro Paredes setelah akhir pertandingan final Piala Dunia yang penuh drama saat kalah dari Spanyol
Kekacauan meletus setelah peluit akhir dibunyikan
Kemenangan Spanyol 1-0 yang memastikan gelar juara Piala Dunia 2026 itu dengan cepat teredam oleh serangkaian insiden bentrokan yang tidak menyenangkan antara kedua tim. Ketegangan dilaporkan memuncak ketika Nahuel Molina memukul Rodri Hernandez saat bintang Manchester City itu sedang merayakan gelar juara di lapangan.
Tindakan ini memicu keributan besar yang melibatkan beberapa anggota skuad Albiceleste dan rekan-rekan mereka dari Spanyol, sehingga Lionel Scaloni terpaksa turun tangan untuk menenangkan para pemainnya.
Paredes menjadi pusat keributan tersebut, dengan menusuk leher Eric Garcia sebelum mengalihkan agresinya ke arah Gavi. Gelandang berusia 32 tahun itu terlihat memutar tubuh pemain muda Barcelona tersebut hingga terjatuh dan mendorongnya, yang pada akhirnya berujung pada pengusirannya oleh wasit Slavko Vincic setelah pertandingan usai.
Sebagaimana dilaporkan oleh jaringan olahraga global ternama seperti ESPN dan TyC Sports, Komite Disiplin FIFA sedang meninjau secara menyeluruh laporan wasit dan rekaman video definisi tinggi. Jika perilaku Paredes dianggap sebagai agresi kekerasan yang direncanakan, sanksi tersebut dapat diperpanjang secara signifikan hingga mencakup beberapa pertandingan internasional.
- AFP
Paredes terancam hukuman skorsing yang cukup lama
Menurut Kode Disiplin FIFA, sanksi atas insiden semacam itu telah ditetapkan secara eksplisit dan dapat membuat pemain Boca Juniors tersebut absen dari kompetisi sepak bola internasional selama beberapa bulan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seorang pemain dapat dikenai skorsing “setidaknya tiga pertandingan karena perilaku kekerasan”.
Rekaman terbaru insiden tersebut telah beredar luas, sehingga perilaku Paredes menjadi sorotan tajam dari badan pengatur sepak bola dunia. Sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin harus dijalani selama pertandingan resmi Argentina berikutnya.
Penyelidikan FIFA meluas hingga ke staf kepelatihan
Paredes bukanlah satu-satunya orang yang menjadi sasaran, karena FIFA telah mengonfirmasi bahwa mereka akan membuka penyelidikan yang lebih luas terhadap perilaku seluruh tim Argentina selama dan setelah upacara penyerahan trofi.
Ada laporan bahwa asisten pelatih Fabian Ayala berpotensi dikenai sanksi setelah rekaman video juga tampaknya menunjukkan mantan bek tersebut memukul Dani Olmo dari Spanyol dan mendorong Eric Garcia di tengah-tengah keributan tersebut.
Nahuel Molina juga menjadi sorotan karena pukulannya terhadap Rodri, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu yang mengubah final yang kompetitif menjadi “perkelahian memalukan.” Komite Disiplin independen FIFA saat ini sedang menilai apakah tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau merupakan akibat dari tekanan pertandingan yang sangat tinggi.
- AFP
Warisan yang ternoda bagi Albiceleste
Dampak dari pertandingan final ini juga memiliki bobot politik, menyusul kontroversi-kontroversi sebelumnya selama perjalanan Argentina menuju semifinal. FIFA telah menyelidiki perayaan skuad tersebut setelah kemenangan mereka atas Inggris, di mana para pemain memamerkan spanduk terkait Kepulauan Falkland. Pola historis masalah disiplin ini tampaknya menjadi salah satu faktor mengapa FIFA mungkin memilih untuk bersikap sangat tegas dalam menjatuhkan sanksi pasca-final di New Jersey.
Bagi Paredes, insiden ini menandai titik terendah dalam kariernya yang telah membawanya mencapai puncak sepak bola dunia di Qatar 2022. Meskipun ia tetap menjadi pahlawan di La Bombonera setelah kembalinya yang emosional ke Boca Juniors, “sifatnya yang mudah marah” sekali lagi merugikan tim nasionalnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami