Terungkap: Hukuman yang akan dihadapi Leandro Paredes setelah akhir pertandingan final Piala Dunia yang penuh drama saat kalah dari Spanyol

Kemenangan Spanyol 1-0 yang memastikan gelar juara Piala Dunia 2026 itu dengan cepat teredam oleh serangkaian insiden bentrokan yang tidak menyenangkan antara kedua tim. Ketegangan dilaporkan memuncak ketika Nahuel Molina memukul Rodri Hernandez saat bintang Manchester City itu sedang merayakan gelar juara di lapangan.

Tindakan ini memicu keributan besar yang melibatkan beberapa anggota skuad Albiceleste dan rekan-rekan mereka dari Spanyol, sehingga Lionel Scaloni terpaksa turun tangan untuk menenangkan para pemainnya.

Paredes menjadi pusat keributan tersebut, dengan menusuk leher Eric Garcia sebelum mengalihkan agresinya ke arah Gavi. Gelandang berusia 32 tahun itu terlihat memutar tubuh pemain muda Barcelona tersebut hingga terjatuh dan mendorongnya, yang pada akhirnya berujung pada pengusirannya oleh wasit Slavko Vincic setelah pertandingan usai.

Sebagaimana dilaporkan oleh jaringan olahraga global ternama seperti ESPN dan TyC Sports, Komite Disiplin FIFA sedang meninjau secara menyeluruh laporan wasit dan rekaman video definisi tinggi. Jika perilaku Paredes dianggap sebagai agresi kekerasan yang direncanakan, sanksi tersebut dapat diperpanjang secara signifikan hingga mencakup beberapa pertandingan internasional.