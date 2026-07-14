Roma mengajukan tawaran transfer untuk Alejandro Garnacho senilai €40 juta dan mengincar Crysencio Summerville

Roma telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Garnacho dengan mengajukan tawaran berupa biaya peminjaman sebesar €5 juta disertai opsi pembelian senilai €35 juta (£30 juta/$40 juta).

Menurut Gian Luca Di Marzio, klausul ini berpotensi menjadi kewajiban wajib jika kondisi tertentu yang berkaitan dengan performa terpenuhi selama masa tinggalnya di ibu kota Italia. Paket total tersebut akan memungkinkan Chelsea mengembalikan biaya awal yang mereka bayarkan kepada Manchester United hanya 12 bulan yang lalu.

Pelatih kepala baru The Blues, Xabi Alonso, telah mengakui bahwa masa depan sang pemain sayap kemungkinan besar tidak akan berada di London. Berbicara mengenai situasi ini, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: “Situasinya adalah kami telah berbicara dengan para direktur olahraga, dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana perkembangannya, tetapi semoga semuanya berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak.”



