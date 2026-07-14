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Roma mengajukan tawaran transfer untuk Alejandro Garnacho senilai €40 juta dan mengincar Crysencio Summerville
Roma membidik pemain yang terpinggirkan di Chelsea
Roma telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Garnacho dengan mengajukan tawaran berupa biaya peminjaman sebesar €5 juta disertai opsi pembelian senilai €35 juta (£30 juta/$40 juta).
Menurut Gian Luca Di Marzio, klausul ini berpotensi menjadi kewajiban wajib jika kondisi tertentu yang berkaitan dengan performa terpenuhi selama masa tinggalnya di ibu kota Italia. Paket total tersebut akan memungkinkan Chelsea mengembalikan biaya awal yang mereka bayarkan kepada Manchester United hanya 12 bulan yang lalu.
Pelatih kepala baru The Blues, Xabi Alonso, telah mengakui bahwa masa depan sang pemain sayap kemungkinan besar tidak akan berada di London. Berbicara mengenai situasi ini, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: “Situasinya adalah kami telah berbicara dengan para direktur olahraga, dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana perkembangannya, tetapi semoga semuanya berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak.”
- Getty Images Sport
Garnacho berupaya hengkang dari Stamford Bridge
Keinginan pemain asal Argentina itu untuk hengkang semakin jelas setelah ia absen pada awal sesi latihan pramusim Chelsea di Cobham. Setelah hanya mencetak satu gol di Liga Premier musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan memprioritaskan kepindahan ke klub di mana ia bisa mendapatkan jaminan bermain di tim utama guna merebut kembali posisinya di skuad tim nasional.
Meskipun Roma lebih memilih skema pinjaman dengan opsi pembelian, jajaran petinggi Chelsea secara historis lebih menyukai penjualan permanen pada musim panas ini untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Namun, negosiasi masih berlangsung karena Roma berupaya memanfaatkan status “gagal” sang pemain sayap di Inggris untuk mendapatkan talenta yang berpotensi besar.
Summerville jadi sorotan
Garnacho bukanlah satu-satunya nama yang dibahas oleh jajaran direksi Roma dalam upaya mereka memperkuat posisi sayap. Telah terjadi kontak baru terkait bintang West Ham, Crysencio Summerville, yang menjadi target prioritas utama bagi Giallorossi.
Selain itu, klub juga memantau Christos Tzolis sebagai alternatif potensial. Fokus utama tetap pada upaya menambah kecepatan dan ketajaman penyelesaian akhir dari sayap, dengan klub juga telah memantau Diego Moreira dari Strasbourg dalam beberapa pekan terakhir saat mereka menjaring pemain secara luas di liga-liga top Eropa.
- AFP
Penjualan strategis untuk membiayai kedatangan
Kesediaan Chelsea untuk bernegosiasi berakar pada perombakan skuad yang lebih luas di bawah kepemimpinan Alonso. Klub ini telah aktif melepas pemain untuk membiayai kedatangan pemain baru, dan baru-baru ini menyetujui beberapa kepergian pemain. Setiap kesepakatan terkait Garnacho juga akan melibatkan Manchester United, yang berhak atas klausul 10 persen dari hasil penjualan berdasarkan perjanjian awal mereka dengan The Blues.
Dengan Chelsea yang akan berangkat untuk tur pramusim ke Australia pada 25 Juli, Roma berharap dapat mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi sebelum sang pemain sayap diharuskan berangkat.
Bagi Giallorossi, merekrut Garnacho bersama talenta seperti Summerville akan menjadi pernyataan niat yang signifikan menjelang musim Serie A mendatang.
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