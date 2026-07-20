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Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Memphis Depay dan Corinthians berselisih soal pembayaran bonus, sementara bintang asal Belanda itu diminta untuk tidak mengikuti latihan pramusim

M. Depay
Corinthians
Serie A

Hubungan antara Memphis Depay dan Corinthians telah mencapai titik kritis setelah berakhirnya Piala Dunia. Seiring mandeknya negosiasi perpanjangan kontrak, klub Brasil tersebut telah mengambil langkah drastis dengan menyarankan pemain internasional Belanda itu untuk tidak hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan guna menghindari pemicu klausul keuangan yang rumit.

  • Ketegangan finansial menghambat kembalinya Depay

    Di balik layar di São Paulo, suasana pesimisme yang mendalam telah melanda terkait masa depan mantan penyerang Barcelona dan Atlético Madrid tersebut bersama Corinthians.

    Menurut laporan dari UOL, sang penyerang tidak hadir dalam sesi latihan terbuka yang baru-baru ini digelar di Neo Química Arena. Ketidakhadirannya ini bukanlah kebetulan, melainkan langkah yang disengaja oleh klub untuk mencegah beban keuangan lebih lanjut. Staf teknis, yang dipimpin oleh Fernando Diniz, telah meminta agar sesi latihan tersebut digelar di stadion menyusul pemeliharaan lapangan yang baru saja dilakukan, namun sang bintang utama sama sekali tidak terlihat di sana.

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    Dilema bonus senilai satu juta dolar

    Inti dari perselisihan ini terletak pada bonus khusus yang terkait dengan performa, yang memengaruhi negosiasi kontrak dengan sang pemain. Depay belum memperpanjang kontraknya dan pembicaraan masih berlangsung. Mengingat hal tersebut, setelah penampilannya bersama timnas Belanda di Piala Dunia, Corinthians memberikan sang pemain cuti selama 25 hari, yang masa berlakunya akan berakhir Sabtu ini.

    Namun, petinggi klub memutuskan bahwa kembalinya sang pemain ke lapangan tidak masuk akal berdasarkan ketentuan saat ini. Kembalinya dia, tanpa kontrak baru, hanya akan membebani klub secara finansial.

    Jurnalis Fabio Lazaro merinci alasan internal tersebut, menjelaskan sikap keras klub: “Tidak ada gunanya, dan ini adalah pemahaman internal di Corinthians, bagi Memphis untuk kembali tanpa kontrak baru.”

  • Kesalahan administratif memicu kemarahan para pegawai

    Situasi yang sudah memanas ini semakin diperparah oleh serangkaian kesalahan administratif yang dilakukan oleh departemen hukum klub tersebut. Hubungan antara perwakilan Depay dan klub raksasa Brasil itu telah memburuk secara signifikan akibat kesalahan teknis dalam pendaftaran kontraknya baik di Federasi Paulista maupun Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).

    Lazaro menyoroti rasa frustrasi di kalangan orang-orang terdekat sang bintang asal Belanda tersebut, sambil mencatat bahwa pejabat yang sama bertanggung jawab atas sejumlah kesalahan, serta menyebutkan bahwa ada batas waktu 30 hari untuk memperbaiki masalah tersebut.

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    Suasana pesimisme menyelimuti pembicaraan perpanjangan kontrak

    Seiring mendekatnya batas waktu pengambilan keputusan, harapan untuk kembali melihat Depay mengenakan seragam Corinthians semakin memudar dengan cepat. Klub ini terjepit di antara keinginan untuk mempertahankan talenta kelas dunia dan kenyataan pahit terkait kondisi keuangan mereka.

    Ketegangan yang timbul akibat utang sebesar £6,5 juta kepada Depay yang belum dibayarkan, ditambah dengan ketidakmampuan administratif terkait pendaftarannya, telah menimbulkan pelanggaran kepercayaan yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi.

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