Di balik layar di São Paulo, suasana pesimisme yang mendalam telah melanda terkait masa depan mantan penyerang Barcelona dan Atlético Madrid tersebut bersama Corinthians.

Menurut laporan dari UOL, sang penyerang tidak hadir dalam sesi latihan terbuka yang baru-baru ini digelar di Neo Química Arena. Ketidakhadirannya ini bukanlah kebetulan, melainkan langkah yang disengaja oleh klub untuk mencegah beban keuangan lebih lanjut. Staf teknis, yang dipimpin oleh Fernando Diniz, telah meminta agar sesi latihan tersebut digelar di stadion menyusul pemeliharaan lapangan yang baru saja dilakukan, namun sang bintang utama sama sekali tidak terlihat di sana.