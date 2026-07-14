“Kata ‘Messi’ bisa membuat beberapa pemain sepak bola ketakutan” - Begini cara pelatih Mesir menghindari pidato motivasi yang menakutkan menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina

Dalam wawasan menarik mengenai manajemen pemain modern, Hassan menjelaskan bahwa ia hanya menyebut bintang Inter Miami itu berdasarkan nomor punggungnya selama persiapan taktis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan segala bentuk “rasa hormat yang berlebihan” yang bisa memunculkan rasa takut di lapangan saat menghadapi juara dunia bertahan.

"Kata 'Messi' bisa membuat beberapa pemain sepak bola takut," kata Hassan kepada ONTV dalam sebuah wawancara setelah timnya kembali ke Kairo. "Saat saya memberikan contoh taktis dalam sesi pembicaraan, jika Messi melakukan gerakan tertentu, saya sendiri menghindari menyebut namanya. Saya lebih suka menyebut 'pemain nomor 10' atau 'nomor sekian', untuk menghilangkan rasa hormat yang berlebihan atau rasa takut dari pikiran mereka."