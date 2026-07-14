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“Kata ‘Messi’ bisa membuat beberapa pemain sepak bola ketakutan” - Begini cara pelatih Mesir menghindari pidato motivasi yang menakutkan menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina
Menghindari sebutan “GOAT”
Dalam wawasan menarik mengenai manajemen pemain modern, Hassan menjelaskan bahwa ia hanya menyebut bintang Inter Miami itu berdasarkan nomor punggungnya selama persiapan taktis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan segala bentuk “rasa hormat yang berlebihan” yang bisa memunculkan rasa takut di lapangan saat menghadapi juara dunia bertahan.
"Kata 'Messi' bisa membuat beberapa pemain sepak bola takut," kata Hassan kepada ONTV dalam sebuah wawancara setelah timnya kembali ke Kairo. "Saat saya memberikan contoh taktis dalam sesi pembicaraan, jika Messi melakukan gerakan tertentu, saya sendiri menghindari menyebut namanya. Saya lebih suka menyebut 'pemain nomor 10' atau 'nomor sekian', untuk menghilangkan rasa hormat yang berlebihan atau rasa takut dari pikiran mereka."
- AFP
Identitas di atas individu
Hassan menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan Mesir tetap mempertahankan identitas taktisnya sendiri, alih-alih terobsesi untuk menghentikan satu lawan tertentu. Dengan tidak menganggap ancaman terbesar dari tim lawan sebagai hal yang tak teratasi, ia berharap dapat menumbuhkan keyakinan bersama bahwa tim Firaun mampu mengatasi tantangan di Atlanta.
Manajer tersebut menyatakan: "Saya berusaha memastikan para pemain memiliki identitas teknis dan taktis yang dapat mereka andalkan, sehingga mereka tidak bergantung pada satu pemain saja. Selain itu, dari segi psikologis, saya tidak ingin mengetahui nama tim lawan atau nama-nama pemain mereka. Saya ingin mereka bermain tanpa memperdulikan warna seragam lawan untuk menghindari timbulnya rasa inferioritas."
Kegagalan di menit-menit akhir yang memilukan
Strategi tersebut tampaknya berjalan dengan sempurna selama lebih dari satu jam, saat Mesir berhasil unggul mengejutkan 2-0 berkat gol dari Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico. Namun, hambatan psikologis itu akhirnya runtuh pada sepuluh menit terakhir saat Argentina melakukan comeback khas mereka untuk menang 3-2, hasil yang membuat kubu Mesir terguncang oleh rasa dikhianati oleh wasit.
Terlepas dari kemenangan tersebut, malam itu dipenuhi dengan emosi campur aduk bagi kapten Argentina. Sebelum comeback dimulai, kiper Mesir Mostafa Shobeir menjadi sorotan saat ia menggagalkan tendangan penalti Messi, yang sejenak membungkam penonton yang mendukung Albiceleste. Namun, sang "nomor 10" akhirnya menemukan ritmenya, berkontribusi pada serangan gencar di menit-menit akhir yang menghancurkan hati para pendukung Mesir di saat-saat terakhir.
- AFP
Keluhan terkait keberpihakan wasit
Hassan tetap bersikap teguh terkait penampilan timnya, namun ia tidak segan-segan mengkritik para ofisial pertandingan. Pelatih Mesir itu menyiratkan bahwa tekanan dari momen tersebut serta reputasi lawan mereka memengaruhi keputusan-keputusan yang merugikan timnya, termasuk gol yang dianulir dan tuntutan penalti yang ditolak.
Menyoroti ketangguhan yang ditunjukkan oleh sang juara bertahan, beberapa pengamat mencatat bahwa kemampuan Argentina untuk bertahan dengan susah payah merupakan ciri khas juara. Namun, Hassan merasa faktor-faktor eksternal tersebut terlalu besar untuk diatasi, dengan menyatakan bahwa wasit “menimbulkan ketegangan” dan mengalihkan konsentrasi para pemainnya dari eksekusi teknis mereka selama pertandingan sistem gugur yang berisiko tinggi tersebut.
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