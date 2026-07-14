AFP
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Mason Greenwood resmi bergabung dengan Fenerbahçe dengan nilai transfer €39 juta - sementara Man Utd diprediksi akan mendapat keuntungan finansial dari penjualan Marseille kepada klub raksasa Turki tersebut
Fenerbahçe mengumumkan kesepakatan sensasional untuk Greenwood
Klub raksasa Turki, Fenerbahçe, telah mengonfirmasi perekrutan penyerang asal Inggris, Mason Greenwood, dari Olympique de Marseille. Penyerang berusia 24 tahun ini telah mengikat masa depannya dengan klub tersebut dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, yang menandakan niatnya untuk menjadi sosok kunci dalam upaya “Kuning Canaries” meraih gelar juara di level domestik maupun Eropa.
Kepindahan ini terjadi setelah masa-masa gemilang di Prancis, di mana Greenwood berhasil memulihkan reputasinya sebagai salah satu penuntas peluang paling berbahaya di Eropa. Klub asal Turki tersebut secara resmi mengumumkan kedatangan sang bintang melalui kanal media sosial mereka, sekaligus menyampaikan kepada para penggemar bahwa saatnya telah tiba bagi Greenwood untuk melakukan debutnya di Istanbul.
- AFP
Struktur pembayaran terperinci diungkap
Fenerbahçe telah merilis rincian spesifik mengenai aspek keuangan dari transfer tersebut. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan penuh dengan Marseille dan sang pemain, dengan total biaya transfer ditetapkan sebesar €39 juta (£33 juta/$44 juta). Jumlah ini tidak akan dibayarkan sekaligus, melainkan akan dilunasi selama tiga tahun dalam tiga angsuran yang sama besar.
Dalam pernyataan resmi, klub menjelaskan: "Total biaya transfer sebesar 39.000.000 Euro akan dibayarkan kepada klub Olympique de Marseille dalam 3 angsuran yang sama besar selama 3 tahun. Selain itu, biaya kontribusi solidaritas yang akan timbul sesuai dengan peraturan FIFA akan ditanggung oleh klub kami."
Man Utd diprediksi akan meraih keuntungan besar
Meskipun transaksi ini terjadi antara Marseille dan Fenerbahçe, Manchester United justru menjadi pihak yang diam-diam diuntungkan dari kesepakatan tersebut. Ketika United menjual Greenwood ke klub Prancis itu, mereka dilaporkan menyertakan klausul bagi hasil penjualan yang cukup besar, yang sering disebut berkisar antara 40% hingga 50% dari nilai penjualan di masa depan. Ini berarti klub Liga Premier tersebut berpotensi menerima hampir €20 juta (£17 juta/$23 juta) dari transfer terbaru ini.
Dukungan finansial ini datang pada saat yang krusial bagi Setan Merah saat mereka berupaya memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR). Dengan memaksimalkan keuntungan dari pemain binaan sendiri, United memperkuat posisi mereka di bursa transfer sementara Greenwood memulai babak baru di Super Lig.
- AFP
Babak baru di Istanbul
Fenerbahçe menaruh harapan besar pada rekrutan barunya ini dalam upaya mereka untuk merebut gelar dari rival mereka, Galatasaray. Upaya perekrutan klub ini berlangsung sangat agresif, dan Greenwood dipandang sebagai potongan terakhir dari teka-teki lini serang yang sudah memiliki pengalaman bertanding di level internasional.
Penyerang asal Inggris ini diharapkan memimpin lini depan saat klub berupaya kembali ke puncak sepak bola Turki.
Seorang juru bicara klub menyampaikan pesan hangat untuk mantan pemain Manchester United tersebut, dengan menyatakan: "Kami mengucapkan 'Selamat datang di keluarga kami' kepada Mason Greenwood; kami berharap ia meraih banyak kemenangan dan gelar juara bersama Fenerbahce dalam seragam Kuning dan Biru Laut."
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