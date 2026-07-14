Mason Greenwood resmi bergabung dengan Fenerbahçe dengan nilai transfer €39 juta - sementara Man Utd diprediksi akan mendapat keuntungan finansial dari penjualan Marseille kepada klub raksasa Turki tersebut

Klub raksasa Turki, Fenerbahçe, telah mengonfirmasi perekrutan penyerang asal Inggris, Mason Greenwood, dari Olympique de Marseille. Penyerang berusia 24 tahun ini telah mengikat masa depannya dengan klub tersebut dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, yang menandakan niatnya untuk menjadi sosok kunci dalam upaya “Kuning Canaries” meraih gelar juara di level domestik maupun Eropa.

Kepindahan ini terjadi setelah masa-masa gemilang di Prancis, di mana Greenwood berhasil memulihkan reputasinya sebagai salah satu penuntas peluang paling berbahaya di Eropa. Klub asal Turki tersebut secara resmi mengumumkan kedatangan sang bintang melalui kanal media sosial mereka, sekaligus menyampaikan kepada para penggemar bahwa saatnya telah tiba bagi Greenwood untuk melakukan debutnya di Istanbul.







