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Kylian Mbappé diumumkan sebagai bintang sampul EA SPORTS FC 27! Bintang Real Madrid dan Prancis yang memecahkan rekor ini kembali menjadi wajah waralaba game ikonik tersebut setelah absen selama empat tahun
Mbappe kembali tampil megah di sampul majalah
Mbappe telah secara resmi diumumkan sebagai bintang sampul utama untuk game andalan EA Sports yang akan datang, FC 27. Kapten timnas Prancis berusia 27 tahun ini, yang baru-baru ini mencuri perhatian dunia dengan penampilan gemilang mencetak 10 gol di Piala Dunia FIFA, akan menjadi bintang utama baik pada edisi Ultimate Edition maupun paket EA Sports FC Mobile.
Dalam pengumuman visual tersebut, Mbappe terlihat dengan bangga mengenakan seragam putih ikonik dari juara Eropa bersejarah tersebut, yang menandai tonggak penting bagi sang pemain dan klubnya.
Jeff Sharma, Wakil Presiden Strategi Waralaba dan Pemasaran di EA SPORTS, memuji pemilihan tersebut. Ia menyatakan: "Prestasi Kylian baik untuk klub maupun negaranya telah menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di generasinya."
- Getty Images
Momen istimewa bagi penyerang Real Madrid
Meskipun ini menandai penampilan perdana Mbappé sebagai wajah tunggal era EA Sports FC yang telah berganti merek, hal ini juga menandakan kembalinya performa gemilang bagi ikon game global tersebut. Penyerang ini sebelumnya menjadi bintang utama dalam tiga edisi berturut-turut dari seri bersejarah tersebut saat masih membela Paris Saint-Germain.
Menanggapi pengumuman tersebut, Mbappe mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam, sambil menyatakan bahwa tampil di sampul judul FC untuk pertama kalinya saat membela Los Blancos merupakan kehormatan yang sangat istimewa dan menentukan dalam kariernya. Ia berkata: "Tampil di sampul judul EA Sports FC untuk pertama kalinya merupakan momen yang sangat istimewa bagi saya."
Dominasi Real Madrid terus berlanjut di sampul game
Kehadiran Mbappé memperpanjang hubungan legendaris yang telah terjalin selama beberapa dekade antara Electronic Arts dan jajaran petinggi Santiago Bernabéu. Penyerang asal Prancis ini mengikuti jejak rekan setimnya, Jude Bellingham, yang sebelumnya mendominasi sampul edisi standar dari seri game tersebut. Sejak pindah ke Real Madrid pada tahun 2024, Mbappé telah tampil gemilang dan menunjukkan performa terbaiknya di level tertinggi sepak bola.
Dengan menghiasi sampul kotak game tersebut, Mbappe juga bergabung dengan jajaran elit para mantan pemain Real Madrid Galacticos yang secara historis telah membentuk identitas budaya permainan ini. Cristiano Ronaldo memimpin kampanye pemasaran global ikonik untuk FIFA 18 selama masa baktinya yang memecahkan rekor di Madrid, sementara Eden Hazard menjadi atlet sampul untuk FIFA 20.
- AFP
Pengumuman ini menandai dimulainya pekan yang penuh kejutan bagi para penggemar
Pemilihan Mbappé menunjukkan betapa raksasa industri game ini menghargai sinergi antara mereknya dan para bintang terbesar di dunia sepak bola. Ikon klub lainnya, Kaká, pernah menjadi sorotan internasional selama masa kejayaannya sebagai bintang sampul utama FIFA 11, sementara Roberto Carlos menjadi bintang utama edisi global FIFA Football 2003.
Pengumuman Kylian Mbappe sebagai bintang sampul ini menandai dimulainya serangkaian pengumuman selama seminggu untuk EA SPORTS FC 27, yang akan membuat komunitas game semakin antusias menanti. Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui detail lebih lanjut, karena trailer gameplay akan dirilis di YouTube pada pukul 17.00 BST, Kamis, 23 Juli.
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