Kylian Mbappé diumumkan sebagai bintang sampul EA SPORTS FC 27! Bintang Real Madrid dan Prancis yang memecahkan rekor ini kembali menjadi wajah waralaba game ikonik tersebut setelah absen selama empat tahun

Mbappe telah secara resmi diumumkan sebagai bintang sampul utama untuk game andalan EA Sports yang akan datang, FC 27. Kapten timnas Prancis berusia 27 tahun ini, yang baru-baru ini mencuri perhatian dunia dengan penampilan gemilang mencetak 10 gol di Piala Dunia FIFA, akan menjadi bintang utama baik pada edisi Ultimate Edition maupun paket EA Sports FC Mobile.

Dalam pengumuman visual tersebut, Mbappe terlihat dengan bangga mengenakan seragam putih ikonik dari juara Eropa bersejarah tersebut, yang menandai tonggak penting bagi sang pemain dan klubnya.

Jeff Sharma, Wakil Presiden Strategi Waralaba dan Pemasaran di EA SPORTS, memuji pemilihan tersebut. Ia menyatakan: "Prestasi Kylian baik untuk klub maupun negaranya telah menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di generasinya."



