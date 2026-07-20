Unai Emery akan kembali bekerja sama dengan mantan bintang Villarreal di Aston Villa seiring dengan semakin intensifnya pembicaraan dengan AC Milan

Manajer Aston Villa, Emery, sangat berkeinginan untuk mendatangkan Estupinan ke Villa Park seiring upayanya terus merombak skuadnya menjelang musim mendatang. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya pernah bekerja sama dengan bek kiri asal Ekuador tersebut selama masa kerja sama yang sukses di Villarreal, danTuttosportmenyebutkan bahwa reuni tersebut kini semakin mungkin terwujud.

Bagi AC Milan, penjualan ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan dana setelah upaya perekrutan agresif mereka, yang menghabiskan lebih dari €100 juta untuk Goncalo Ramos dan Mario Gila. Rossoneri dilaporkan akan mengantongi antara €15 juta hingga €18 juta dari transfer ini.

Menjalin kesepakatan dengan Milan telah menjadi prioritas bagi Villa karena mereka berupaya menggantikan kualitas yang hilang dari skuad mereka setelah kepergian Morgan Rogers senilai £117 juta.



