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Unai Emery akan kembali bekerja sama dengan mantan bintang Villarreal di Aston Villa seiring dengan semakin intensifnya pembicaraan dengan AC Milan
Emery berencana untuk kembali bekerja sama dengan Estupinan
Manajer Aston Villa, Emery, sangat berkeinginan untuk mendatangkan Estupinan ke Villa Park seiring upayanya terus merombak skuadnya menjelang musim mendatang. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya pernah bekerja sama dengan bek kiri asal Ekuador tersebut selama masa kerja sama yang sukses di Villarreal, danTuttosportmenyebutkan bahwa reuni tersebut kini semakin mungkin terwujud.
Bagi AC Milan, penjualan ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan dana setelah upaya perekrutan agresif mereka, yang menghabiskan lebih dari €100 juta untuk Goncalo Ramos dan Mario Gila. Rossoneri dilaporkan akan mengantongi antara €15 juta hingga €18 juta dari transfer ini.
Menjalin kesepakatan dengan Milan telah menjadi prioritas bagi Villa karena mereka berupaya menggantikan kualitas yang hilang dari skuad mereka setelah kepergian Morgan Rogers senilai £117 juta.
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Reinvestasi strategis Villa
Upaya Emery untuk mendatangkan Estupinan sejalan dengan strategi yang lebih luas di Villa Park guna tetap kompetitif dalam perebutan Liga Champions. Klub ini telah menunjukkan ambisinya dengan menyelesaikan transfer rekor untuk bintang Swiss Johan Manzambi dari Freiburg, memastikan lini tengah tetap kuat. Sementara pemain senior baru berdatangan, Milan juga fokus pada talenta muda mereka, Christian Comotto dan Francesco Camarda.
Rossoneri juga sedang menangani pemain cadangan seperti Filippo Terracciano, yang menjadi incaran Monza dengan skema pinjaman dengan opsi pembelian. Hal ini terjadi setelah kesepakatan dengan Cremonese gagal, yang seharusnya menghasilkan €4 juta bagi klub jika mereka terhindar dari degradasi.
Obral besar-besaran Milan berlanjut dengan Musah dan Bondo
Estupinan bukanlah satu-satunya pemain yang diperkirakan akan hengkang dari San Siro seiring manajer baru Ruben Amorim melakukan perampingan skuadnya. Pemain timnas Amerika Serikat, Yunus Musah, menarik minat besar dari klub-klub Liga Premier, dengan Leeds United telah melakukan kontak awal terkait kemungkinan transfer senilai €20 juta.
Selain itu, Warren Bondo sedang dipantau ketat oleh Udinese dan Stuttgart, dengan Milan berharap dapat memicu persaingan penawaran untuk menaikkan harga jualnya mendekati angka €10 juta.
Pihak manajemen Rossoneri berupaya mengumpulkan dana melalui penjualan ini guna memberikan Amorim sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan target transfernya sendiri.
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Kesulitan yang Dihadapi Gimenez dan Loftus-Cheek
Meskipun beberapa proses hengkang berjalan lancar, situasi terkait Santiago Gimenez dan Ruben Loftus-Cheek masih rumit. Gimenez, yang gagal mencetak gol di liga musim lalu dan tampil mengecewakan di Piala Dunia, dibanderol dengan harga €25–30 juta—angka yang menjadi hambatan bagi calon pembeli. Menemukan klub yang bersedia mengambil risiko dengan membayar biaya sebesar itu untuk seorang striker yang sedang tidak dalam performa terbaiknya merupakan tantangan terbesar yang saat ini dihadapi jajaran direksi Milan.
Pemain asal Inggris itu kesulitan mengulangi performa yang membuatnya pindah ke Italia, dan gajinya yang tinggi menjadi faktor signifikan dalam keinginan Milan untuk mencarikan destinasi baru baginya. Youssouf Fofana juga telah masuk dalam daftar pemain yang secara efektif tersingkir dari proyek Amorim, meskipun masa depannya masih belum pasti.
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