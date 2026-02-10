Pour consolider leur place dans le Top 4, les Red Devils devront se défaire d'une équipe de West Ham qui vient de battre Burnley (2-0). Unibet propose une cote boostée sur un succès mancunien spectaculaire : « Manchester United gagne et les deux équipes marquent », avec une cote qui grimpe de 2,55 à 3,00 !

Cette offre est idéale si vous voyez United poursuivre sa série victorieuse tout en concédant au moins un but face à la furia de Jarrod Bowen.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si Manchester United s'impose et que West Ham parvient également à trouver le chemin des filets (ex : 1-2, 1-3, 2-3...).

🪄L'effet Michael Carrick : depuis son arrivée sur le banc, United affiche une efficacité redoutable (victoire 2-0 contre Tottenham ce week-end). Portés par un Bruno Fernandes toujours aussi influent et l'apport offensif de Matheus Cunha, les Red Devils marquent en moyenne plus de 2 buts par match sous leur nouveau coach.

Comment en profiter sur Unibet ?

Rendez-vous sur l’application ou le site Unibet, section « Super Cotes Boostées ». Sélectionnez l'affiche West Ham - Manchester United et validez votre mise sur le scénario « Manchester United gagne et les deux équipes marquent ».

Coup d'envoi : ce mardi 10 février à 21h15 au London Stadium.

ce mardi 10 février à 21h15 au London Stadium. Temps réglementaire uniquement (90 min).

