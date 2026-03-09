West Ham - Brentford : Un ticket pour les quarts en jeu ! Winamax booste la cote "Score Exact Multichoix" à 5.00 !

Pour ce "match couperet", Winamax propose une cote boostée sur un succès net des visiteurs : "Brentford gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0", avec une cote qui bondit de 4,00 à 5,00 !

Cette offre est idéale si vous prévoyez une qualification maîtrisée des hommes de Keith Andrews face à une équipe de West Ham qui a parfois du mal à domicile cette saison.

Vous n'avez pas de compte sur le bookmaker ? Grâce à notre code promo Winamax WNMX***, obtenez le remboursement de votre premier pari jusqu'à 100€ en cash + 10€ de freebets.

Analyse de la cote boostée

Ce pari est gagnant si Brentford s'impose sur l'un de ces trois scores exacts : 1-0, 2-0 ou 3-0. À 5,00, la valeur est exceptionnelle pour un scénario où les visiteurs verrouillent leur défense.

🏆 : Brentford a déjà montré sa solidité dans cette compétition. L'objectif est clair : atteindre les quarts de finale. Dans ce contexte de match à élimination directe, une victoire sérieuse et appliquée est souvent le scénario privilégié pour s'assurer le passage au tour suivant sans passer par les prolongations. West Ham sous pression 🧱💥 : Malgré leur récent succès, les Hammers manquent de régularité. Face au bloc compact de Brentford, ils pourraient se heurter à un mur et peiner à trouver la faille. Rappelons que les Bees sont experts pour doucher l'ambiance des derbies londoniens d'entrée.

🧱💥 : Malgré leur récent succès, les Hammers manquent de régularité. Face au bloc compact de Brentford, ils pourraient se heurter à un mur et peiner à trouver la faille. Rappelons que les Bees sont experts pour doucher l'ambiance des derbies londoniens d'entrée. Une défense de fer prête à piquer 🎯 : La force de Brentford réside dans sa capacité à laisser le ballon pour mieux contrer. Un succès 1-0 ou 2-0 est parfaitement dans les cordes d'une équipe qui sait voyager. Avec une cote revalorisée à 5,00, c'est l'opportunité de ce lundi soir pour conclure ce tour de Cup.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous dans l'onglet "Cotes Boostées" de votre application Winamax. Sélectionnez l'affiche West Ham - Brentford (FA Cup) et validez votre mise sur le pari "Brentford gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0".

Coup d'envoi : Ce lundi 9 mars à 20h30 au London Stadium.

+