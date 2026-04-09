3 champions de football en difficulté en Europe qui valent encore la peine d’être soutenus cette saison

Liverpool n'affronte qu'une seule équipe du top cinq lors de ses 11 prochains matchs de Premier League. Leur cote a-t-elle trop dérivé après les récentes défaites ?

Marchés de paris sur les vainqueurs de ligue Cotes Liverpool 5.50 Barcelone 2.25 Napoli 3.25

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Pourquoi les Reds et le Barça sont les meilleurs choix parmi les champions en difficulté

À l'heure actuelle, seuls le Bayern Munich et le PSG semblent être de solides prétendants pour conserver leur titre domestique dans les « Big 5 » européens. Liverpool a commencé la saison sur une très bonne note, remportant ses cinq premiers matchs de championnat. Cependant, trois défaites consécutives ont vu les Reds glisser à la troisième place, à quatre points des leaders actuels, l’Arsenal.

Leur défaite 2-1 à domicile contre Manchester United a été un moment décisif. Le capitaine de longue date, Virgil van Dijk, a déclaré que l'équipe avait eu une longue discussion après la défaite contre l'équipe de Ruben Amorim. Cela a semblé avoir l'effet désiré lors de leur match suivant en Ligue des champions. Malgré un retard initial contre l'Eintracht Francfort, les Reds ont balayé l'équipe allemande 5-1 à l'extérieur.

Le nouvel attaquant, Hugo Ekitike, a de nouveau marqué, ce qui a probablement boosté sa confiance. Il pourrait devoir se montrer à la hauteur si le problème à l'aine d'Alexander Isak s'avère plus sérieux que prévu. Les préoccupations concernant la condition physique d'Isak sont l'une des principales raisons pour lesquelles les marchés de paris doutent de Liverpool en ce moment. Ils estiment que les Reds n'ont que 18,18 % de chances de conserver leur titre, mais cela semble trop faible compte tenu de leur calendrier à venir.

Ils n'affrontent qu'une seule équipe actuellement dans le top cinq de la Premier League lors de leurs 11 prochains matchs. Il s'agit d'un match à domicile contre l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City. Cependant, ils ont une double confrontation avec Leeds, récemment promu, ainsi qu'avec Sunderland, Wolves, Nottingham Forest et West Ham. À l'exception de Sunderland, ces équipes peinent actuellement à trouver leur forme.

Barcelone n'est qu'à deux points de retard dans le classement de la Liga 2025/26. Ils sont toujours les meilleurs buteurs de la ligue, avec 24 buts en neuf matchs. Ils ont déjà creusé un écart de cinq points entre eux et Villarreal, troisième. L'équipe de Hansi Flick a réagi de manière impressionnante après leur défaite surprise 4-1 à Séville. Ils ont gagné à domicile contre Gérone avant d'écraser l'Olympiacos 6-1 en Ligue des champions mardi.

Le premier Clasico de la saison en Liga, imminent, pourrait être décisif pour les chances de titre du Barça. Une défaite au Bernabéu verrait le Real de Xabi Alonso prendre cinq points d'avance avant Halloween. Le Barça doit également se déplacer à Vigo et au Betis lors de ses cinq prochains matchs, deux équipes réputées pour leur force à domicile. Ils accueillent également l'Athletic Bilbao au Stade Olympique, qui n'est qu'à trois points de Villarreal, troisième.

Étant donné que la saison du Barça pourrait déjà être en jeu, il pourrait être plus sage d'attendre avant de les soutenir. Attendre l'issue du Clasico de dimanche pourrait être une option plus sûre. Une défaite verrait leurs cotes dériver considérablement, tandis qu'une victoire pourrait les voir devenir légèrement favoris. À ce prix, ils pourraient encore offrir de la valeur avec l'élan d'une victoire contre le Real derrière eux.

Les récents commentaires d'Antonio Conte nous font douter des chances de Naples

Les vainqueurs du Scudetto de la saison dernière, Naples, ne sont qu'à un point et deux places derrière les leaders actuels de la Serie A, l'AC Milan. Cependant, on ne le devinerait pas à en juger par les commentaires d'Antonio Conte. Conte a remis en question la stratégie de recrutement estivale du club. Le vainqueur en série a déclaré qu'il était plus difficile que prévu d'intégrer les neuf nouveaux visages dans l'équipe.

Ces commentaires sont venus après avoir été humiliés 6-2 par le PSV en Ligue des champions mardi soir. Cependant, les Partenopei ont terminé le match à dix. Comme le Barça, la direction de la saison de Naples pourrait dépendre de leur prochain résultat. Ils accueillent l'Inter, deuxième, ce week-end, qui n'est au-dessus d'eux qu'à la différence de buts.

Les marchés de paris donnent actuellement aux hommes de Conte 30,77 % de chances de conserver leur titre. Une victoire contre l'Inter renforcerait les nouveaux signings de Naples, les aidant à construire une alchimie sur et hors du terrain.

À ce moment, il semble que Liverpool soit le champion en titre évident à soutenir sur les marchés des paris directs. Il est probablement préférable d'attendre avant de soutenir le Barça et Naples et de voir comment les prochaines semaines se déroulent.

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