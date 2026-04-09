Pronostic Toulouse vs PSG 30/08/2025 : Buteur surprise avec des retours en or

Notre expert en paris s'attend à ce que les champions battent de justesse les hôtes renforcés dans un match serré, infligeant à Toulouse sa première défaite de la saison.

Pronostic Toulouse vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Toulouse vs PSG

BTTS - 1.95 sur Winamax

Première mi-temps 1x2 - Match nul 2.90 sur Winamax

Buteur à tout moment - Fabián Ruiz 5.88 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 1-0 pour le PSG.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Après une pré-saison sans victoire, Toulouse semble avoir bien démarré en Ligue 1. Les Violets sont en fait au-dessus du PSG au classement après la deuxième journée. Cependant, leur véritable test sera ce samedi lorsqu'ils accueilleront les champions au Stadium de Toulouse.

La saison dernière a été décevante pour les hôtes, terminant à la 10e place avec seulement 11 victoires en championnat. Cependant, il semble que les hommes de Carles Martínez Novell commencent à retrouver leur forme. Ils viseront à revenir en Europe, un niveau qu'ils ont atteint il y a quelques saisons.

Pendant ce temps, le PSG sera désireux de réaliser une autre campagne dominante en Ligue 1, à l'image de la précédente, où ils ont décroché le titre avec une avance de 19 points. Ils ont déjà remporté la Super Coupe de l'UEFA, surmontant un défi difficile contre Tottenham.

Les troupes de Luis Enrique ont été cliniques en championnat jusqu'à présent, enregistrant deux victoires 1-0. Ils sont actuellement à la troisième place, juste derrière les hôtes de samedi.

Les effectifs probables pour Toulouse vs PSG

Composition attendue de Toulouse : Restes ; Canvot, Cresswell, McKenzie ; Sidibé, Cásseres Jr., Sauer, Methalie ; Dønnum, Gboho, Edjouma

Composition attendue de PSG : Chevalier ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Dembélé, Barcola

Fermer la porte à l'adversaire

Le PSG a montré qu'il était résilient défensivement, ce sur quoi Enrique travaille depuis un certain temps. La saison dernière, ils ont concédé seulement 19 buts en 17 déplacements. Bien que cela représente une moyenne de plus d'un but par match, il est clair que marquer facilement contre le PSG n'est pas chose aisée.

Pendant ce temps, Toulouse n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des deux confrontations de championnat de la saison dernière avec les visiteurs. Le PSG les a empêchés de marquer lors de trois des quatre dernières confrontations directes.

Étant donné que les champions ont déjà enregistré deux clean sheets cette saison, il est probable qu'ils maintiendront les hôtes à distance ce week-end.

Pronostic 1 Toulouse vs PSG : BTTS - Non 1.95 sur Winamax

Difficile à percer

Historiquement, cette rencontre a toujours été serrée. Le point positif pour les visiteurs est qu'ils n'ont pas été menés à la mi-temps contre Toulouse lors des 22 dernières confrontations en Ligue 1. Neuf de leurs 14 derniers face-à-face étaient à égalité à la pause, ce qui représente 64 %.

Ce schéma est également influencé par la vulnérabilité de Toulouse à domicile, puisqu'ils n'ont pas gagné huit de leurs 10 derniers matchs de championnat. La saison dernière, ils n'ont réussi à mener à la mi-temps que lors de deux de leurs 17 matchs à domicile.

Huit de ces matchs se sont terminés par un nul après 45 minutes, ce qui suggère que les visiteurs pourraient avoir du mal à percer la défense des hôtes en première période. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce stade, le PSG a eu besoin d'un but en seconde période pour s'assurer la victoire.

Pronostic 2 Toulouse vs PSG : Première mi-temps 1x2 - Match nul 2.90 sur Winamax

Une source improbable

Avec la richesse de talents offensifs du PSG, choisir un attaquant pour marquer semble être le choix évident. Cependant, il y a un choix extérieur qui pourrait faire la différence, tout comme il l'a fait le week-end dernier.

Fabián Ruiz a marqué le but victorieux à domicile contre Angers, ce qui s'est avéré crucial après un penalty manqué par Ousmane Dembélé plus tôt dans le match. Ruiz n'est pas connu pour ses contributions offensives, ayant marqué seulement huit buts en 61 apparitions la saison dernière.

Le milieu de terrain espagnol a marqué la semaine dernière, et lors de la dernière rencontre entre les clubs. C'est son but qui a séparé les équipes lors de la confrontation correspondante, c'est pourquoi il vaut la peine de parier sur Ruiz pour faire à nouveau la différence.