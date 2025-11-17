Cotes pour le top quatre de la Premier League : la forme de Liverpool crée une opportunité

Les Reds d'Arne Slot traversent une période difficile et ont chuté à la huitième place du championnat. Il pourrait être judicieux de parier sur d'autres équipes à leur place.

Top Quatre de la Premier League Cotes Liverpool 1.30 Chelsea 1.83 Manchester United 3.25 Bournemouth 9.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Liverpool

Lorsqu'ils ont signé des joueurs comme Alexander Isak, Hugo Ekitike et Florian Wirtz, il semblait que les Reds seraient inarrêtables en 2025/26. Cependant, des problèmes sont apparus tôt dans leur défense, et une fois qu'ils ont cessé de marquer, ils ont commencé à lutter. Ils ont perdu sept de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues et n'ont gagné qu'un seul de leurs six matchs de Premier League.

Arne Slot et son équipe ont déjà huit points de retard sur les leaders Arsenal, et sept autres clubs les devancent au classement. Ils sont neuvièmes au classement xPTS d'Understat, et seules six équipes de la division ont concédé plus de buts qu'eux. S'ils continuent sur cette lancée, ils pourraient manquer une place dans le top quatre.

Arsenal et Manchester City semblent certains de terminer dans les premières positions, et les cotes des bookmakers le reflètent, mais d'autres places restent ouvertes pour d'autres équipes. Liverpool est toujours considéré comme l'un des favoris pour terminer là en mai, mais leur forme suggère qu'il y a de la valeur chez d'autres équipes. De plus, ces équipes précieuses incluent certains noms inattendus, étant donné le déroulement des 11 premiers matchs de cette saison.

Les Reds ont une série de matchs favorables avant d'affronter Arsenal le 8 janvier. S'ils ne retrouvent pas leur forme d'ici là, ils n'auront aucune chance.

Chelsea

Malgré leurs inconséquences, les Blues occupent la troisième place avant la pause internationale. Leur victoire 3-0 contre Wolverhampton Wanderers leur a permis de sécuriser des victoires consécutives, et ils ne sont maintenant qu'à six points d'Arsenal. Bien que peu de gens croient qu'ils ont une chance réaliste de remporter le titre, décrocher une place dans le top quatre est très réalisable.

Bien qu'ils aient eu des préoccupations liées aux blessures, Cole Palmer étant le plus notable, ils ont beaucoup de joueurs de qualité à leur disposition. Ils se sont améliorés chaque saison au cours des trois dernières années et seront impatients de le faire à nouveau, après avoir terminé quatrièmes la dernière fois.

L'équipe d'Enzo Maresca a certainement la qualité nécessaire, et aucune des équipes poursuivantes n'est actuellement en forme. Ils offrent la meilleure valeur parmi les quatre favoris pour une place dans le top quatre.

Manchester United

Les Red Devils sont invincibles depuis cinq matchs et ont marqué plus de deux buts dans chacun d'eux. Ruben Amorim fait manifestement des progrès à Old Trafford, ayant sécurisé la septième place après 11 matchs. Ils sont probablement satisfaits d'être à égalité avec des équipes comme Liverpool, Aston Villa et Tottenham Hotspur.

Cependant, il est encore incertain s'ils peuvent retrouver le top quatre après deux saisons d'absence. Ils ont encore des problèmes défensifs, mais au moins ils marquent beaucoup. Ils surveilleront les équipes au-dessus d'eux et compteront sur eux-mêmes pour combler l'écart.

Bien que cela ne soit pas facile, une place dans le top quatre est définitivement possible sur la base de leur forme actuelle. Ils auront cependant besoin que d'autres équipes trébuchent.

Bournemouth

Après un début de saison fantastique, les Cherries ont subi récemment des défaites cuisantes. Une défaite 3-1 contre Manchester City et une défaite 4-0 à Aston Villa les ont fait chuter à la neuvième place du championnat. Ils ont également concédé trop de buts en général.

Andoni Iraola a fait un excellent travail au Vitality Stadium, mais il a toujours semblé probable qu'ils surperformaient légèrement. Il fait face à une tâche difficile, car il doit s'assurer que son équipe peut rebondir après leurs récents revers. Il pourrait être difficile de maintenir leur bonne forme du début de la campagne tout au long de la saison.

Bien que Bournemouth ait fait des progrès significatifs, il ne semble pas qu'ils aient encore la profondeur nécessaire pour viser réellement le top quatre.

+