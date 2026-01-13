Si beIN Sports détient les droits exclusifs, il existe une alternative de plus en plus prisée par les amateurs de football : le live streaming des sites de paris sportifs.

Les meilleurs sites pour regarder la CAN en streaming

Site Conditions d'accès

au direct Profiter du streaming de la CAN Points forts Winamax Avoir au moins 0,01 € sur son compte OU avoir parié sur le match. J'en profite >> Mode Multiplex et haute définition. Unibet Solde positif OU avoir parié dans les dernières 24h . J'en profite >> Catalogue immense et application fluide. Betclic Solde positif OU avoir un pari en cours sur le match. J'en profite >> Stats live intégrées sous la vidéo. Parions Sport Compte joueur actif avec un solde positif . J'en profite >> Fiabilité FDJ et interface épurée.

Découvrez comment profiter de cette option pour ne rien rater des performances de vos sélections préférées, tout en analysant les conditions d'accès de chaque plateforme.

Pourquoi choisir un bookmaker pour le streaming de la CAN ?

L'avantage principal est la flexibilité. Que vous soyez sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous accédez au flux vidéo directement depuis l’interface où vous consultez les cotes. C'est un outil précieux pour le "Live Betting" (paris en direct), car il permet de juger de la physionomie d'un match avant de placer une mise.

Top des bookmakers pour suivre la CAN en direct :

1. Winamax TV : L’expérience Multiplex

Winamax est réputé pour sa plateforme Winamax TV. Pour la CAN, le bookmaker propose généralement un flux de haute qualité.

⭐Le petit plus : L'option "Multiplex" qui permet de suivre plusieurs rencontres simultanément lors des dernières journées de phase de poules.

: L'option "Multiplex" qui permet de suivre plusieurs rencontres simultanément lors des dernières journées de phase de poules. ✔️Conditions : Il suffit d'avoir un solde créditeur (même 1 centime) sur son compte ou d'avoir placé un pari sur le match en question.

2. Unibet TV : Une fluidité exemplaire

Unibet dispose de l’un des services de streaming les plus complets du marché français. Avec Unibet TV (UTV), la navigation est fluide et le catalogue de matchs internationaux est immense.

⭐Le petit plus : Une application mobile très ergonomique où le mode plein écran permet une immersion totale.

: Une application mobile très ergonomique où le mode plein écran permet une immersion totale. ✔️Conditions : Posséder un compte approvisionné ou avoir effectué un pari dans les dernières 24 heures.

3. Betclic TV : La simplicité avant tout

Betclic s’est imposé comme une référence pour le streaming grâce à sa facilité d'utilisation. Les matchs disponibles en vidéo sont signalés par une icône "TV" jaune très reconnaissable.

⭐Le petit plus : Des statistiques en temps réel qui s’affichent juste sous la vidéo pour une analyse rapide.

: Des statistiques en temps réel qui s’affichent juste sous la vidéo pour une analyse rapide. ✔️Conditions : Votre compte doit être actif et présenter un solde positif, ou vous devez avoir un pari en cours sur l'événement.

4. Parions Sport En Ligne : La force du groupe FDJ

L’opérateur historique propose également un service de live stream de qualité pour les grands tournois internationaux.

⭐Le petit plus : Une interface très sobre et rassurante pour les débutants.

: Une interface très sobre et rassurante pour les débutants. ✔️Conditions : Un compte joueur validé avec un solde minimum suffit pour accéder aux images.

Quelles sont les conditions générales pour accéder au live ?

Il est important de noter que le streaming chez un bookmaker n'est pas totalement "ouvert à tous" comme une chaîne gratuite, mais il reste beaucoup plus accessible qu'un abonnement satellite. Voici les règles d'or :

Inscription obligatoire : Vous devez posséder un compte joueur vérifié (envoi des pièces d'identité effectué).

: Vous devez posséder un compte joueur vérifié (envoi des pièces d'identité effectué). Solde positif : Dans 90% des cas, avoir ne serait-ce que 0,10 € ou 1 € sur votre compte débloque l'accès à l'intégralité du catalogue streaming.

: Dans 90% des cas, avoir ne serait-ce que 0,10 € ou 1 € sur votre compte débloque l'accès à l'intégralité du catalogue streaming. Délai de pari : Si votre solde est à zéro, avoir placé un pari (gagnant ou perdant) dans les dernières 24 ou 48 heures suffit souvent à maintenir l'accès.

Nos conseils pour une expérience optimale

Vérifiez votre connexion : Le streaming consomme beaucoup de données. Privilégiez le Wi-Fi ou une connexion 4G/5G stable pour éviter les décalages (latence) qui pourraient vous faire rater une action décisive.

: Le streaming consomme beaucoup de données. Privilégiez le Wi-Fi ou une connexion 4G/5G stable pour éviter les décalages (latence) qui pourraient vous faire rater une action décisive. Attention au léger différé : Gardez à l'esprit que le flux vidéo des sites de paris sportifs a souvent un léger retard de 5 à 30 secondes par rapport au direct réel.

: Gardez à l'esprit que le flux vidéo des sites de paris sportifs a souvent un léger retard de 5 à 30 secondes par rapport au direct réel. Pensez à l'application : Les versions mobiles des bookmakers sont souvent mieux optimisées pour la vidéo que les sites web classiques sur navigateur mobile.

