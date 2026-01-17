Pronostic Strasbourg vs Metz, changement de cap pour les Alsaciens

Retrouvez l’étude des cotes, les choix et le pronostic Strasbourg vs Metz de notre expert. Un des derniers matchs de ce dimanche 18 janvier.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Metz

Notre expert a étudié les différents matchs de la dix-huitième journée de Ligue. Retrouvez ses choix pour cette rencontre et son prono Strasbourg Metz :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % que Strasbourg gagne ce match.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,18 sur Unibet, soit une probabilité de 45,9 % de voir au moins 4 buts inscrits durant cette affiche.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63,3 % que chaque équipe réussisse à marquer pendant la rencontre.

Notre pronostic Strasbourg vs Metz voit une victoire de Strasbourg 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Strasbourg est malade lors des rencontres de Ligue 1 dernièrement, mais réussit un parcours parfait pour la Coupe de France et la Ligue Europa Conférence. Avec l’arrivée de Gary O’Neill à la place de Liam Rosenior, parti à Chelsea, en tant qu’entraîneur, tout est à refaire pour les Alsaciens. Néanmoins, ils ont une grande confiance à domicile, avec seulement 4 buts encaissés.

Les joueurs de Metz sont bons derniers de la Ligue 1. Malgré un meilleur épisode qui les a vu sortir de la zone de relégation, ils sont retombés dans leurs travers et ont enchaîné quatre défaites pour retrouver la vingtième place. Bien qu’ils restent sur un match nul face à Lorient, ce déplacement peu lointain s’annonce déjà périlleux face à de redoutables adversaires.

Les effectifs probables pour Strasbourg Metz

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Doukouré, Chilwell - El Mourabet, Barco - Godo, Enciso, Moreira - Panichelli

Composition attendue de Metz : Fischer - Kouao, Sané, Mboula, Colin - Deminguet, Traoré - Tsitaishvili, Hein, Mbaye - Sabaly

Début idéal pour O’Neill

Quoi de mieux pour commencer son aventure qu’une rencontre face au dernier ? C’est bien ce qu’il se passe pour Gary O’Neill qui va affronter une équipe de Ligue 1 qui connaît de très grandes difficultés. En plus, il vient en remplacement suite à un départ d’un coach vers un plus gros club, dans une équipe qui fonctionne bien. Tout est réuni pour réussir de bons débuts en championnat et à domicile.

Pour Metz, tous les matchs sont importants. Chaque point compte et sera décisif pour un possible maintien en fin de saison. Les joueurs de Stéphane Le Mignan vont se battre sur chaque ballon pour maximiser leurs chances d’obtenir au moins un point de ce déplacement. Il est toujours difficile d’aller à La Meinau et cela devrait être le cas aussi ce dimanche pour les Messins.

Pronostic 1 Strasbourg vs Metz : Victoire de Strasbourg - cote de 1,49 sur Unibet

Des buts pour cette première à domicile

Le spectacle est souvent intéressant à La Meinau avec une équipe ultra offensive qui sait faire la différence face aux plus petits de Ligue 1. Malgré cette statistique intéressante, l’arrivée d’un nouvel entraîneur peut aussi bouleverser l’équilibre d’un onze de départ en étant plus offensif ou défensif. De quoi laisser des espaces de chaque côté et offrir de nombreux buts aux spectateurs en déplacement.

Pour Metz, c’est une occasion rêvée de marquer face à une solide défense de Ligue 1 à domicile. Avec des résultats intéressants en fin de 2025, les coéquipiers de Gauthier Hein ont l’occasion de rivaliser avec leurs adversaires pour qu’au moins 4 buts soient inscrits dans cette rencontre de championnat.

Pronostic 2 Strasbourg vs Metz : Plus de 3,5 buts - cote de 2,18 sur Unibet

Strasbourg toujours malade défensivement

Avec l’arrivée d’un nouvel anglais à la tête de l’équipe professionnelle, Strasbourg va connaître un profond changement. C’est sur cette donnée que Metz pourrait faire la différence avec une réorganisation d’un effectif habitué à une gestion particulière. Les espaces défensifs pourraient être présents et offrir l’occasion de tromper Penders au moins une fois dans ce match.

Il ne fait aucun doute que Strasbourg aura de nombreuses chances de marquer avec la qualité offensive de l’équipe. En étant second meilleur buteur, Joaquin Panichelli pourrait tout aussi bien marquer, surtout avec des passeurs comme Barco, Moreira et Enciso, qui continuent de nous surprendre chaque semaine.

Pronostic 3 Strasbourg vs Metz :But pour les deux équipes - oui - cote de 1,58 sur Unibet

+