Pronostic Sporting vs PSG, qualification en jeu pour Paris

Découvrez le pronostic Sporting vs PSG de cette septième journée de Ligue des Champions. Un match au Portugal, à Lisbonne, ce mardi 20 janvier.

Les meilleurs paris pour Sporting PSG

Après une longue pause, la Ligue des Champions est de retour cette septième journée. Notre expert a analysé la rencontre de Paris et voici ses choix avec son prono Sporting PSG :

Victoire du Paris Saint-Germain⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56,5 % que le PSG gagne ce match.

Ousmane Dembélé buteur ⭐ à la cote de 2,25 sur Unibet, soit une probabilité de 44,4 % de voir le ballon d’or marquer.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,50 sur Unibet, soit une probabilité de 66,6 % qu’au moins 3 buts soient inscrits pendant cette rencontre.

Notre pronostic Sporting vs PSG est une victoire 3 buts à 1 de Paris.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Sporting n’a connu qu’une seule défaite en championnat depuis le début de la saison et n’a connu que des revers lors de ses déplacements en Ligue des Champions. Cette fois, c’est le champion d’Europe en titre qu’ils affrontent, un adversaire d’un niveau supérieur et à la fin de la phase de qualification, donc à un moment assez difficile pour espérer obtenir un résultat.

Les Parisiens ont connu une déconvenue la semaine dernière avec une élimination en Coupe de France. Ils ont depuis rejouer en championnat avec une victoire 3 buts à 0 face à Lille pour préparer cette rencontre décisive pour la qualification au prochain tour. Avec une victoire, les parisiens seraient assurés d’aller en huitième de finale directement, en évitant un difficile seizième de finale.

Les effectifs probables pour Sporting PSG

Composition attendue du Sporting : Rui Silva - Fresneda, Quaresma, Diomande, Reis, Araujo - Catamo, Hjumland, Simoes, Santos - Suarez

Composition attendue du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Le champion d’Europe toujours un cran au-dessus

Les portugais sont en course pour se qualifier pour la suite de la compétition avec 10 points marqués et une quatorzième place. Les deux prochains matchs sont décisifs et ils ont besoin de points pour valider leur qualification en seizième finale. Très solides à domicile, ils vont continuer de pratiquer leur jeu offensif pour tenter de battre le champion d’Europe en titre.

Pour se qualifier, les parisiens ont besoin d’une victoire et cette rencontre au Portugal semble être le moment parfait. Pour aller directement en huitième de finale et éviter une double confrontation, les joueurs de Luis Enrique ont besoin de ces trois points, et pourront ensuite vivre une dernière journée plus tranquille. En étant favori et en sortant un onze fort, ils pourraient bien faire vivre au Sporting leur première défaite de la saison à domicile.

Pronostic 1 Sporting vs PSG : Victoire du PSG - cote de 1,77 sur Unibet

Le ballon d’Or pour nous éblouir de son talent

Cette année 2026, nous avons la chance de retrouver Ousmane Dembélé sur le terrain après quelques blessures fin 2025. Le Ballon d’Or 2025 retrouve des couleurs avec cinq buts inscrits lors des cinq derniers matchs, dont un doublé lors de la dernière journée de championnat. Inarrêtable en Ligue des Champions, il revient à son meilleur niveau au bon moment pour le PSG.

Sur le front de l’attaque avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, il est une menace constante et devrait être le tireur désigné pour les penaltys. Sur cette rencontre, il devrait être le joueur placé en pointe et celui qui aura le plus d'occasions de buts pendant les 90 minutes de cette rencontre où le PSG est favori.

Pronostic 2 Sporting vs PSG : Ousmane Dembélé buteur - cote de 2,25 sur Unibet

Deux équipes portées vers l’avant

Que ce soit le PSG ou le Sporting, les deux équipes dominent leurs championnats en étant parmi les meilleures attaques. C’est aussi le cas en Ligue des Champions où pendant les six premières journées, les portugais ont inscrit 12 buts, pendant que les parisiens en ont marqué 19 et sont la meilleure attaque.

Les deux clubs ont aussi encaissé 8 buts lors de ces matchs, et montrent une certaine faiblesse défensive en prenant au un but par match. De quoi nous offrir une rencontre offensive avec de nombreuses actions et des buts. L’avantage reste pour le PSG, mais ce que nous devrions voir sont des buts pour ce match décisif.

Pronostic 3 Sporting vs PSG : Plus de 2,5 buts - cote de 1,50 sur Unibet

