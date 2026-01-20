Sporting CP - PSG, le duel des attaques ! Misez sur un PSG efficace du début à la fin avec la cote boostée à 2.35 !

Face à une équipe portugaise solide mais privée de plusieurs cadres défensifs (Diomande, Quaresma), les hommes de Luis Enrique veulent frapper fort. Parions Sport propose une cote boostée sur la régularité offensive des Rouge et Bleu : "Le PSG marque dans chaque mi-temps", avec une cote qui passe de 2,05 à 2,35 !

Cette offre est idéale pour ceux qui voient Paris imposer son rythme d'entrée et ne jamais relâcher la pression.

🎁Vous n'êtes pas encore inscrit sur le bookmaker ? Avec notre code promo Parions Sport GOAL110, les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari exige que le PSG inscrive au moins un but en première période ET au moins un but en seconde période. À 2,35, la valeur est excellente pour un tel choc européen.

⚽Une attaque record : Le PSG compte déjà 11 buteurs différents en C1 cette saison. Cette diversité de dangers (Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia) rend la tâche quasi impossible pour une défense du Sporting expérimentale ce soir.

: Le PSG compte déjà 11 buteurs différents en C1 cette saison. Cette diversité de dangers (Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia) rend la tâche quasi impossible pour une défense du Sporting expérimentale ce soir. 🔥 L'enjeu du Top 8 : Pour s'assurer une place directe en 8es sans passer par les barrages, Paris doit soigner sa différence de buts. Luis Enrique ne se contentera pas d'un 1-0 et poussera ses joueurs à marquer tout au long des 90 minutes.

: Pour s'assurer une place directe en 8es sans passer par les barrages, Paris doit soigner sa différence de buts. Luis Enrique ne se contentera pas d'un 1-0 et poussera ses joueurs à marquer tout au long des 90 minutes. 🚀Le "boost" Parions Sport : Passer de 2,05 à 2,35 permet de maximiser vos gains sur un scénario très probable compte tenu de la forme actuelle du club de la capitale (7 victoires sur ses 9 derniers matchs de phase de ligue).

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section "Cotes Boostées". Sélectionnez le match de Ligue des Champions Sporting - Paris SG et validez votre mise sur "Paris SG marque dans les 2 Mi-temps".

Mise maximale : 25 €

Coup d'envoi : Ce soir à 21h00

+