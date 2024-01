Service client Betclic : comment le contacter ?

Il est important pour un bookmaker de répondre facilement à toutes les demandes des utilisateurs. Voici comment joindre le service client de Betclic.

Contacter le service client Betclic par téléphone

Ils sont nombreux les bookmakers à proposer un numéro de téléphone à leurs utilisateurs pour leur permettre de contacter directement le service client. Envie de profiter de cette solution sur Betclic ? Elle n'est pas disponible à l'heure actuelle. C'est un moyen qui était disponible dans le passé, mais qui ne se trouve plus dans les solutions proposées en ce moment.

Il se pourrait bien que Betclic décide de la rajouter dans le futur. Lorsque ce sera le cas, vous serez prévenus dans cet article et le numéro de téléphone sera indiqué. Il n'y a toutefois pas de quoi s'inquiéter. En effet, de nombreux autres moyens sont disponibles sur Betclic, pour résoudre tous ses problèmes.

Obtenir de l’aide par mail

S'il n'y a pas de numéro de téléphone disponible, il y a bel et bien une adresse mail mise en place sur Betclic. C'est à l'adresse suivante qu'il faudra envoyer sa requête : support@betclic.fr. Il faudra alors le faire depuis sa boîte mail. Quand c'est le cas, le support de Betclic tentera de vous répondre dans les plus brefs délais.

Il faut bien penser à décrire son problème dans le moindre détail, pour que le service client ait tout à sa disposition pour vous aider, sans vous demander plus d'informations. C'est une solution qui doit être privilégiée lorsqu'il n'est pas possible de joindre directement un conseiller. Dans le cas contraire, on vous conseille d'opter pour une autre solution, pour avoir une réponse directe.



Joindre Betclic via live tchat

C'est certainement la solution qui sera la plus prisée pour entrer en contact avec le service client de Betclic. Un live tchat est mis en place pour contacter un conseiller du bookmaker de façon instantanée. Il n'est pas bien compliqué d'en profiter. Sur les différentes pages, un bouton « besoin d'aide ? » est présent. Il suffit de cliquer dessus pour retrouver le live tchat.

Par la suite, il faudra cliquer sur l'une des sections qui concerne le problème que vous avez. Si aucune des questions ne répond à votre demande, une case « toujours besoin d'aide ? » est présente. Le bouton « nous contacter » vous permet de lancer la procédure. Une solution qui est disponible tous les jours de 08h00 à 00h00.

Il faudra alors indiquer son pseudo sur Betclic et la raison du contact. Quand c'est bien le cas, vous allez être mis en contact avec un conseiller. Vous pouvez alors parler directement avec un membre du service client, qui devrait vous permettre de régler le problème en quelques instants.

La FAQ Betclic

Bien évidemment, une large FAQ est disponible pour tous les clients, et même ceux qui ne sont pas inscrits. La démarche reste la même que pour le live tchat. Il faut se diriger vers l'onglet « besoin d'aide ? ». Les utilisateurs ont alors accès aux questions les plus fréquentes, mais également aux différents sujets qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez notamment savoir comment fonctionne le bonus sport, connaître toutes les informations concernant les retraits ou encore apprendre à réactiver son compte Betclic.

Il suffit ensuite de cliquer sur la demande de son choix pour avoir la réponse. Il y a également une barre de recherche tout en haut. Vous pouvez directement mentionner les mots clés pour accéder à toutes les questions relatives à ces termes. Il y a de quoi trouver de nombreuses réponses et donc ne pas avoir besoin de contacter le service client de Betclic.

Contacter Betclic sur les réseaux sociaux

Il n'est pas surprenant de savoir que Betclic est très actif sur les réseaux sociaux. C'est quasiment obligatoire pour tous les sites de paris sportifs, dans l'optique de régaler leurs plus fidèles clients. Ce bookmaker possède un compte sur Facebook, Twitter ou Instagram. Il sera possible de joindre cet opérateur en message privé. Sur Twitter, il reste également envisageable de mentionner le compte de Betclic au moment de lui envoyer un message. Il n'est cependant pas garanti qu'un conseiller vous réponde.

Contacter Betclic pour valider son compte

La validation du compte joueur est obligatoire pour le retrait de ses gains. Pour ce faire, le site de paris sportifs demande une photo d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Pour les envoyer, il n'est pas obligatoire de contacter le service client de Betclic. Vous pouvez tout de même le faire via l'adresse mail. Il reste cependant beaucoup plus simple de les télécharger directement depuis son compte joueur. Une section « mes documents » vous permet de les envoyer instantanément au support, pour qu'il puisse les vérifier.

FAQ – Service client Betclic

Suis-je obligé d'avoir un compte pour contacter le service client Betclic ?

Cela dépend de la méthode choisie. Pour le live tchat, il est impératif de posséder un compte sur le site de paris sportifs. Ce n'est toutefois pas le cas si vous souhaitez envoyer un mail. De plus, tous les utilisateurs ont accès à la FAQ.

En combien de temps puis-je avoir une réponse par le support de Betclic ?

Grâce au live tchat, un conseiller vous aidera de façon instantanée. En quelques secondes seulement, vous pouvez donc trouver une solution. Pour le mail, il va tout de même falloir attendre quelques heures en fonction du moment où il est envoyé.

Dois-je contacter le service client Betclic pour réaliser des dépôts ou des retraits ?

Vous n'avez pas encore réalisé le moindre dépôt ou le moindre retrait ? Il faut réaliser ses transactions directement depuis le compte joueur. Il n'y aura pas besoin de passer par un conseiller pour réaliser ces étapes.