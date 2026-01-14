Pronostic Sénégal vs Égypte 14/01/2026 : un choc de titans qui s'annonce fermé

Nos experts s'attendent à un duel extrêmement serré entre deux des meilleures nations du continent. Si l'équilibre est de mise, le Sénégal semble avoir un léger ascendant pour valider son ticket pour la finale.

Pronostic Sénégal vs Égypte : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sénégal vs Égypte

Remboursé si nul : Victoire du Sénégal

Plus/Moins de buts : Moins de 2,5 buts

Marge de victoire : Le Sénégal gagne par exactement un but d'écart

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sénégal 1-0 Égypte

Pronostic des buteurs : Sénégal - Iliman Ndiaye

Au dernier classement FIFA, le Sénégal a glissé à la deuxième place continentale derrière le Maroc, hôte de cette CAN 2025. Pourtant, les Lions de la Teranga affichent un niveau de jeu qui pourrait bien leur permettre de bousculer la hiérarchie d'ici la fin de semaine.

Les hommes de Pape Thiaw réalisent un tournoi exemplaire avec quatre victoires en cinq matchs. Leur seul accroc ? Un nul (1-1) face au Mali en phase de poules. Depuis, les Sénégalais ont survolé les matchs à élimination directe avec une maîtrise impressionnante.

L'historique pèse aussi dans la balance. Le Sénégal reste la bête noire récente des Pharaons : une victoire en finale de la CAN 2021 pour un premier sacre historique, suivie d'une qualification arrachée pour le Mondial 2022 au Qatar, privant l'Égypte de la plus grande des compétitions.

L'Égypte n'a certainement pas oublié ces désillusions. Les Pharaons visent une troisième finale sur les cinq dernières éditions, mais leur parcours est plus laborieux. Bien que favoris sur le papier derrière le Maroc, les joueurs de Hossam Hassan peinent à convaincre.

Leur victoire 3-2 contre la Côte d'Ivoire a mis en lumière des lacunes défensives inquiétantes, l'équipe s'étant fait peur après avoir mené 3-1. Les supporters espèrent désormais que le déclic a eu lieu et que Salah et ses coéquipiers monteront en puissance pour ce choc.

Les effectifs probables pour Sénégal vs Égypte

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Mané, Jackson.

Composition attendue d’Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh, Attia, Fathi, Adel, Salah, Marmoush, Trezeguet.

Les Lions pour briser les rêves de revanche

Le Sénégal dispose d'un effectif pléthorique où chaque titulaire brille dans les plus grands championnats européens. Invaincus depuis le début de la compétition, les Lions n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs dix dernières sorties internationales (face au Brésil).

De son côté, l'Égypte affiche un bilan comptable similaire (4 victoires, 1 nul), mais la manière laisse à désirer. Les Pharaons ont dû s'en remettre à des buts tardifs ou des pénalités pour écarter le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Avec une seule victoire lors de leurs cinq dernières confrontations face au Sénégal, la pression est sur les épaules égyptiennes.

Notre conseil : La profondeur de banc et l'expérience internationale des cadres sénégalais devraient faire la différence face à un bloc égyptien composé majoritairement de joueurs locaux. Un nul après 90 minutes n'est pas à exclure, d'où l'intérêt du pari "Remboursé si nul".

Victoire du Sénégal (Remboursé si nul)

Une affiche historiquement cadenassée

Si l'attaque sénégalaise tourne à plein régime (11 buts en 5 matchs), elle a eu plus de mal à s'exprimer face à des blocs compacts comme le Mali ou la RD Congo. Face à l'Égypte, Pape Thiaw pourrait opter pour une approche plus prudente. La défense sénégalaise est un roc : seulement deux buts encaissés et trois "clean sheets" depuis le début du tournoi.

Côté égyptien, le danger vient évidemment du duo Salah-Marmoush, tous deux buteurs contre la Côte d'Ivoire. Mais avant ce quart de finale spectaculaire, l'Égypte n'avait inscrit que quatre buts en quatre matchs.

L'historique confirme cette tendance : les cinq derniers duels entre les deux nations ont tous généré moins de 2,5 buts. Vu l'enjeu d'une place en finale, ne vous attendez pas à un festival offensif.

Moins de 2,5 buts

Un match qui se jouera sur un détail

Tout porte à croire que cette rencontre se décantera sur un coup de génie ou une erreur individuelle. Si le Sénégal est favori, l'écart ne devrait pas être immense. Leur victoire 1-0 contre le Mali en quarts a prouvé qu'ils savaient gérer un avantage minimal.

Trois des quatre dernières confrontations directes se sont soldées par un seul but d'écart. Le Sénégal ayant remporté deux de ces joutes, une victoire étriquée des Lions est le scénario le plus crédible.

Le Sénégal gagne par exactement un but d'écart

