République d'Irlande vs Portugal 13/11/2025 : la Coupe du monde appelle CR7

Notre expert en paris conseille la Selecao pour assurer leur place au grand événement de l'année prochaine avec une victoire dans ce match.

+

Pronostic République d'Irlande vs Portugal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour République d'Irlande vs Portugal

Portugal gagne sans encaisser de but à une cote de 2,00 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Cristiano Ronaldo comme buteur à tout moment à une cote de 1,60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : République d'Irlande 0-2 Portugal

Pronostic des buteurs : Portugal – Cristiano Ronaldo, Vitinha

Le Portugal réalise une bonne saison et abordera ce match avec une série de sept matchs sans défaite. Ils sont champions de la Ligue des Nations et savent qu'une victoire au stade Aviva leur garantira la qualification pour la Coupe du monde. Le match nul 2-2 contre la Hongrie a été frustrant, mais ils sont confiants de pouvoir améliorer ce résultat.

La République d'Irlande a été inconstante en 2025. Elle a encore une chance de se qualifier, mais seulement par les barrages, donc elle doit compter sur des résultats favorables d'autres équipes. Elle a battu l'Arménie lors de son dernier match et a perdu de justesse contre les Portugais lors de leur affrontement en octobre, donc elle a encore une chance de se qualifier.

Les effectifs probables pour République d'Irlande vs Portugal

Composition attendue de République d'Irlande : Kelleher, O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott

Composition attendue de Portugal : Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao

Le Portugal pour assurer la victoire

Le Portugal n'a pas remporté beaucoup de matchs sans encaisser de but cette année. Ils ont gardé leur cage inviolée dans seulement deux des huit matchs. Cependant, l'un de ces deux matchs était contre l'Irlande, et avec Evan Ferguson absent pour cause de blessure, cela pourrait se reproduire. Roberto Martinez voudra que son équipe décroche son billet pour la Coupe du monde, et il réussira s'ils maintiennent une défense solide.

Les Irlandais n'ont pas été prolifiques devant le but, bien qu'ils aient marqué dans la plupart des matchs cette année. L'absence du meilleur buteur Ferguson est un problème pour leur attaque. Cependant, les Portugais seront confiants car ils ont gardé une feuille blanche lors de leur dernier match contre cet adversaire. Pendant ce temps, la blessure de Nuno Mendes est une préoccupation pour l'attaque des visiteurs, bien qu'ils aient plus qu'assez de qualité et de profondeur dans leur effectif.

Étant donné l'enjeu, la Selecao sera désireuse de sortir victorieuse à Dublin et de s'assurer qu'il n'y a rien en jeu contre l'Arménie.

Pronostic 1 République d'Irlande vs Portugal : Portugal gagne sans encaisser de but à une cote de 2,00 sur Winamax

Une performance professionnelle

Le Portugal n'a pas marqué plus de deux fois lors de ses deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde, et ne l'a fait que trois fois cette année. Avec l'avantage du terrain, l'Irlande cherchera à les frustrer, donc ce match ne devrait pas comporter beaucoup de buts. Les hommes de Heimir Hallgrímsson n'ont pas concédé plus de deux buts lors de leurs huit derniers matchs non plus.

Ainsi, un match relativement serré est attendu, même si les visiteurs parviennent à gagner finalement. Sur la base des statistiques, ils sont l'équipe la plus forte et n'ont pas perdu contre les Irlandais depuis plus de deux décennies. Cependant, ils n'ont marqué plus de deux buts contre les Boys In Green que quatre fois depuis leur première rencontre en 1946.

Pronostic 2 République d'Irlande vs Portugal : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Ronaldo vise les 150 buts

Bien que Cristiano Ronaldo ait presque 41 ans, il est toujours en grande forme de buteur. Il a marqué 13 buts lors de ses 13 derniers matchs pour son pays, et son dernier but a porté son total international à 143. Aucun footballeur masculin n'a marqué plus de buts, et seules trois femmes ont atteint ce total.

Et, fidèle à son ambition, la star d'Al Nassr vise maintenant un autre jalon : 150 buts pour son pays. Son prochain but le ferait passer devant la Jordanienne Maysa Jbarah, ne laissant que Christine Sinclair, Abby Wambach et Mia Hamm devant lui.

Ronaldo voudra toujours le titre de meilleur buteur international - quel que soit le sexe - même si cela est peu probable. Sinclair a marqué 190 pour le Canada avant de prendre sa retraite en 2023. Avec des matchs à venir contre l'Irlande et l'Arménie ce mois-ci, il verra une opportunité d'ajouter à son total - et de se rapprocher très près du cap des 150 buts.