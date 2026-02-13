Rennes - PSG : Un duel explosif en Bretagne ! Parions Sport booste la cote "Victoire + BTTS" à 2.70 !

Pour ce match, Parions Sport propose une cote boostée sur un scénario riche en buts : "Paris SG gagne et les deux équipes marquent", avec une cote qui grimpe de 2,35 à 2,70 !

Cette offre est idéale si vous prévoyez une domination parisienne, mais que vous voyez les Bretons sauver l'honneur devant leur public.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si le PSG s'impose au terme du temps réglementaire et que Rennes parvient également à trouver le chemin des filets (ex : 1-2, 1-3, 2-3...).

Une attaque parisienne en feu 🚀 : Avec 48 buts inscrits cette saison, le PSG possède la meilleure attaque du championnat. Portés par un Ousmane Dembélé étincelant, auteur d'un doublé lors du dernier Classique contre l'OM (5-0), les Parisiens ont marqué lors de chacune de leurs 6 dernières confrontations face à Rennes.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section "Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Rennes - PSG et validez votre mise sur "Paris SG gagne et les deux équipes marquent".

Mise maximale : 25 €

: 25 € Coup d'envoi : Ce vendredi 13 février à 19h00 au Roazhon Park.

