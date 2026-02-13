Goal.com
Dorian Cadart

Rennes - PSG : Un duel explosif en Bretagne ! Parions Sport booste la cote "Victoire + BTTS" à 2.70 !

C'est l'affiche d'ouverture de la 22e journée de Ligue 1 ! Le leader incontesté, le Paris Saint-Germain, se déplace chez un Stade Rennais en quête de rachat après une série difficile.

Pour ce match, Parions Sport propose une cote boostée sur un scénario riche en buts : "Paris SG gagne et les deux équipes marquent", avec une cote qui grimpe de 2,35 à 2,70 !

Cette offre est idéale si vous prévoyez une domination parisienne, mais que vous voyez les Bretons sauver l'honneur devant leur public.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combiné est gagnant si le PSG s'impose au terme du temps réglementaire et que Rennes parvient également à trouver le chemin des filets (ex : 1-2, 1-3, 2-3...).

  • Une attaque parisienne en feu 🚀 : Avec 48 buts inscrits cette saison, le PSG possède la meilleure attaque du championnat. Portés par un Ousmane Dembélé étincelant, auteur d'un doublé lors du dernier Classique contre l'OM (5-0), les Parisiens ont marqué lors de chacune de leurs 6 dernières confrontations face à Rennes.
  • Le réveil rennais au Roazhon Park 🏟️🔥 : Malgré une spirale négative de 4 défaites consécutives, Rennes reste une équipe capable de coups d'éclat à domicile. Portés par l'envie de briller face au leader, les attaquants comme Ludovic Blas ou Esteban Lepaul auront à cœur de percer le verrou parisien, qui a parfois montré des signes de relâchement à l'extérieur.
  • Une défense bretonne sous pression 🧱💥 : Privé de plusieurs cadres défensifs (Aït Boudlal, Jacquet), le Stade Rennais risque de souffrir face à la vitesse de Barcola et Kvaratskhelia. Si Rennes a les armes pour marquer, la solidité globale du PSG devrait logiquement faire pencher la balance en faveur des visiteurs au coup de sifflet final.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Rendez-vous sur l’application Parions Sport en Ligne, section "Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Rennes - PSG et validez votre mise sur "Paris SG gagne et les deux équipes marquent".

  • Mise maximale : 25 €
  • Coup d'envoi : Ce vendredi 13 février à 19h00 au Roazhon Park.
